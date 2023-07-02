Акула укусила жертву пять раз: мужчину спасла стая дельфинов (фото)

Мужчина потерял почти три литра крови в результате нападения акулы-мако, но выжил благодаря дельфинам, которые были рядом.

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Мартин Ричардсон, на которого напала акула, уже ждал смерти, но его спасла группа дельфинов. Об этом он рассказал в новом шоу National Geographic "Спасенные от акулы", пишет Live Science.

Мужчина отдыхал на курорте в Красном море в Египте. Когда он решил искупаться, подвергся нападению морского хищника. Это была акула-мако, которая укусила его пять раз.

"Не было причин, чтобы акула останавливалась", — рассказал Мартин.

Турист уже ждал смерти и "сдался", поскольку терял много крови. Он потерял примерно 2,8 л крови.

"Я сдался", — признался мужчина.

Впоследствии произошло чудо. В этот момент сразу за Ричардсоном появилась группа дельфинов, и атака прекратилась. Затем его затащили на лодку, которая мчалась, чтобы добраться до него раньше, чем акула. Мужчину срочно доставили в больницу, где понадобилось наложить более 300 швов.

"Я верю, что дельфины спасли мне жизнь", — сказал он.

Истории о героических дельфинах, которые спасают людей от океанских хищников, можно услышать много раз. Этот рассказ некоторые эксперты поставили под сомнение, действительно ли морские млекопитающие заботятся об интересах человека, поскольку они, возможно, на самом деле защищали себя.

Майк Гейтгаус, профессор факультета биологических наук Международного университета Флориды, отметил, что дельфины могли увидеть большое облако крови. Это позволило им понять, что поблизости находится акула.

"Возможно, они не пытались спасти Мартина", — добавил он.

Гейтхаус добавил, что было зафиксировано много случаев, когда дельфины и даже киты защищали людей, но это не связано с тем, что морские животные дружелюбно относятся к ним.

Напомним, во Флориде рыбак мыл руки с лодки после удачного улова и неожиданно подвергся нападению хищника. В воде не было крови и никакой другой наживки, когда мужчину с лодки сбросил морской хищник.