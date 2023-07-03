"Мы сыты по горло": в Вене вандалы устроили акцию по дискредитации Украины (фото, видео)

Суть "рекламы" в том, чтобы Европа перестала выделять помощь Киеву, который подвергся кремлевской агрессии. Пользователи уверены, что в этом замешаны граждане РФ.

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Вандалы устроили в центре австрийской столицы акцию протеста, чтобы намекнуть на то, что мир якобы уже устал поддерживать Украину из-за агрессии, которую начала Российская Федерация. Об этом сообщил пользователь Nova Chvylya на своей странице в социальной сети Facebook 2 июля.

На витринах известных магазинов появилась фальшивая реклама, цель которой была дискредитировать Украину в глазах европейцев. Наклейки были размещены по всему городу, в частности на витрине магазина MGM возле Билла Корсо.

"Украинцы пресекли идеологическую диверсию в центре Вены. Неизвестные "дизайнеры" расклеили фальшивую рекламу на витрине", — говорится в сообщении.

На наклейках можно увидеть изображение женщины, которую "тошнит" маленькими украинскими флагами, что якобы должно повлиять на европейских лидеров прекратить выделять деньги на помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Рядом с изображением также "красуется" надпись на немецком языке "Wir haben es satt", что в переводе означает "Мы сыты по горло".

Кто именно стал автором этой акции протеста — неизвестно, однако в комментариях пользователи видят в этом руку россиян.

Мужчина с ником Nova Chvylya отдельно добавил, что украинцы начали сдирать наклейки, однако не все, что имеет свой отдельный смысл.

"Украинец содрал не все флажки, а оставил на земле парочку, изменив смысл "рекламы" показывающий женщину, которая с надеждой всматривается в украинский флаг, как спасение", — говорится в сообщении.

В Вене неизвестные устроили акцию по дискредитации Украины Фото: Скриншот

После этого на место прибыли сотрудники полиции, которые начали сдирать наклейки с витрин, но никакой дальнейшей реакции от пресс-службы не было.

Власти Австрии и Вены никак не отреагировали инцидент на момент публикации материала. В посольстве Украины в Австрии также не прокомментировали "протест".

Напомним, 3 июля сообщалось, что россияне угрожают украинке после скандала в Турции. По словам Алены Явтушенко, граждане соседней страны встали на сторону отдыхающего россиянина и теперь бросают угрозы. Им удалось даже заполучить ее адрес проживания, после чего девушка была вынуждена обратиться в полицию.