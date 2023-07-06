"Путину грозит кровотечение": экс-глава ЦРУ призывает усилить давление на Кремль

По словам Дэвида Петреуса, в РФ большие проблемы с экономикой, а сам глава Кремля находится в очень непростой ситуации.

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Белый дом должен усилить давление на Москву, так как президент РФ Владимир Путин и так находится в очень тяжелой ситуации с военными неудачами и экономическими проблемами. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет CNN.

"Путин находится в очень, очень сложной ситуации. Нужно продолжать закручивать гайки", — сказал Петреус журналистам.

Он также заявил, что Путину грозит "кровотечение" как на поле боя, так и в тылу. Хотя отметил, что в РФ все не так плохо, как многие надеялись, будет.

Петреус сказал, что в РФ большие проблемы с экономикой. Это можно увидеть по дефициту бюджета, по уходу производителей нефтепродуктов, по уходу 1000 крупных западных компаний с российского рынка, а также по отсутствии торговли с Европой.

Кроме того, по словам Петреуса, Россия также сталкивается с утечкой "мозгов". Так, многие талантливые граждане покинули страну, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

"Они потеряли сотни тысяч своих лучших и умнейших людей, которые больше не хотят жить в стране, ставшей глобальным изгоем", — сказал бывший глава ЦРУ.

Напомним, что, по данным Московской биржи, рубль в России все быстрее летит на дно. По итогам среды, 5 июля, рубль потерял к доллару 2% (91,00), 1,8% — к евро (99,00), и 1,7% — к юаню (12,54).

Кроме того сообщалось, что в России вскоре не смогут летать даже на "кукурузниках". Так, в РФ через полгода не смогут эксплуатировать самолеты Ан-2 из-за нехватки запчастей, поскольку европейские поставщики отказались сотрудничать с российскими.