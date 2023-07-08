Архиепископ Йоркский предложил изменить главную молитву христиан и не называть Бога "Отче наш"

Преподобный Стивен Коттрелл считает, что слово "Отче" в молитве "Отче наш" может быть проблемным и неудобным для некоторых христиан.

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Преподобный Стивен Коттрелл, архиепископ Йоркский, заявил, что называть Бога "Отче наш" проблемно для тех, кто подвергся жестокому обращению со стороны своих отцов, а также жертв "деспотичного патриархата". Эти слова прозвучали во время его обращения к Генеральному синоду, законодательному органу англиканской церкви, который созывается в Йорке, пишет Telegraph.

В своей речи архиепископ сказал, что для христиан "Бог, которому мы молимся, – это Отец".

"И да, я знаю, что слово "Отец" проблематично для тех, чей опыт земных отцов был разрушительным и оскорбительным, и для всех нас, кто слишком много трудился из-за гнетущей патриархальной хватки жизни", – подчеркнул он.

Сказанное архиепископом уже вызвало неоднозначную реакцию. Либеральное феминистское духовенство в англиканской церкви сказало, что только "поскольку Иисус называл Бога "папой", мы думаем, что должны называть Бога "папой"", и согласилось с его вмешательством в спорный вопрос.

В свою очередь консервативные христиане критиковали архиепископа.

"В Библии Иисус говорит: "Когда вы молитесь, говорите "Отче наш". Говорит ли архиепископ Йоркский, что Иисус был неправ, или что Иисус не был пастырски осведомлен? Я не могу поверить, что он делает это сознательно, но это производит такое впечатление. Похоже, подход некоторых церковных лидеров ориентироваться на культуру, а не на Священные Писания, символичен. Если у людей были сложные отношения со своими человеческими отцами, то у них есть возможность сказать, что вы можете заново открыть для себя истинную природу отцовства через Христа", – заявил каноник доктор Крис Сагден, председатель Anglican Mainstream.

По мнению служителя церкви, гендерное определение Бога как мужчины не совсем правильно Фото: Getty Images

Напротив, преподобная Кристина Риз, бывший член Генерального Синода, член-основатель Совета архиепископов и возглавившая кампанию за женщин-епископов в качестве председателя организации "Женщины и церковь" (WATCH), сказала, что архиепископ "приложил руку к проблеме, которая действительно актуальна для христиан уже много лет".

"Называть Бога "отцом" было чрезвычайно проблематично, и когда женщины говорят это и говорят это, они испытывают некоторое понимание и сочувствие. Но я думаю, что проблемы, которые он поднял, оказались в центре внимания в связи с проблемами злоупотреблений со стороны духовенства. Потому что иногда жертвы жестокого обращения подвергались жестокому обращению со стороны своих биологических отцов, а затем подвергались жестокому обращению со стороны своих отцов в Боге — местного священника — так что есть несколько слоев, почему термин "отец" действительно труден для людей в церкви. Это то, как это было установлено так долго, и поэтому мы застряли. И поскольку Иисус называл Бога папой, мы думаем, что должны называть Бога папой. И главный вопрос заключается в том, действительно ли мы верим, что Бог верит в то, что человеческие существа мужского пола более полно и точно несут образ Божий, чем женщины? Ответ абсолютно нет", – уверена она.

Слова Стивена Коттрелла прозвучали после предыдущего заседания Синода в феврале, на котором была предложена концепция гендерно нейтрального Бога.

В Литургическую комиссию, занимающуюся подготовкой и продвижением форм религиозного богослужения и служения в Церкви, поступили предложения рассмотреть вопрос о запуске проекта "по гендерному языку" со ссылкой на Бога. Этот шаг подвергся критике со стороны консерваторов, которые предупредили, что "мужские и женские образы не взаимозаменяемы".

Однако либеральные христиане приветствовали это, утверждая, что "теологическое неправильное толкование Бога как исключительно мужчины является движущей силой продолжающейся дискриминации и сексизма в отношении женщин".

Ранее Фокус писал об исследовательнице Ветхого Завета Эллен Ван Уольд, которая считает, что из-за ошибки в переводе Библии люди на протяжении многих столетий неверно воспринимают суть информации о создании мира Богом.