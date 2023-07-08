Архієпископ Йоркський запропонував змінити головну молитву християн і не називати Бога "Отче наш"

Преподобний Стівен Коттрелл вважає, що слово "Отче" в молитві "Отче наш" може бути проблемним і незручним для деяких християн.

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Преподобний Стівен Коттрелл, архієпископ Йоркський, заявив, що називати Бога "Отче наш" проблемно для тих, хто зазнав жорстокого поводження з боку своїх батьків, а також жертв "деспотичного патріархату". Ці слова прозвучали під час його звернення до Генерального синоду, законодавчого органу англіканської церкви, який скликається в Йорку, пише Telegraph.

У своїй промові архієпископ сказав, що для християн "Бог, якому ми молимося, — це Отець".

"І так, я знаю, що слово "Отець" є проблематичним для тих, чий досвід земних батьків був руйнівним і образливим, і для всіх нас, хто надто багато працював через гнітючу патріархальну хватку життя", — наголосив він.

Сказане архієпископом уже викликало неоднозначну реакцію. Ліберальне феміністське духовенство в англіканській церкві сказало, що тільки "оскільки Ісус називав Бога "батьком", ми думаємо, що повинні називати Бога "батьком"", і погодилося з його втручанням у спірне питання.

Зі свого боку консервативні християни критикували архієпископа.

"У Біблії Ісус каже: "Коли ви молитеся, говоріть "Отче наш". Чи говорить архієпископ Йоркський, що Ісус був неправий, або що Ісус не був пастирськи обізнаний? Я не можу повірити, що він робить це свідомо, але це справляє таке враження. Схоже, підхід деяких церковних лідерів орієнтуватися на культуру, а не на Святе Письмо, символічний. Якщо в людей були складні стосунки зі своїми людськими батьками, то в них є можливість сказати, що ви можете заново відкрити для себе справжню природу батьківства через Христа", — заявив канонік доктор Кріс Сагден, голова Anglican Mainstream.

На думку служителя церкви, гендерне визначення Бога як чоловіка не зовсім правильне Фото: Getty Images

Навпаки, преподобна Крістіна Різ, колишня членкиня Генерального Синоду, член-засновниця Ради архієпископів, яка очолила кампанію за жінок-єпископів як голова організації "Жінки і церква" (WATCH), сказала, що архієпископ "доклав руку до проблеми, яка справді є актуальною для християн уже багато років".

"Називати Бога "батьком" було надзвичайно проблематично, і коли жінки говорять це і кажуть це, вони відчувають деяке розуміння і співчуття. Але я думаю, що проблеми, які він підняв, опинилися в центрі уваги у зв'язку з проблемами зловживань з боку духовенства. Тому що іноді жертви жорстокого поводження зазнавали жорстокого поводження з боку своїх біологічних батьків, а потім зазнавали жорстокого поводження з боку своїх батьків у Бозі — місцевого священика, — тож є кілька шарів, чому термін "батько" є справді важким для людей у церкві. Це те, як це було встановлено так довго, і тому ми застрягли. І оскільки Ісус називав Бога татом, ми думаємо, що повинні називати Бога татом. І головне питання полягає в тому, чи справді ми віримо, що Бог вірить у те, що людські істоти чоловічої статі більш повно і точно несуть образ Божий, ніж жінки? Відповідь абсолютно ні", — впевнена вона.

Слова Стівена Коттрелла прозвучали після попереднього засідання Синоду в лютому, на якому було запропоновано концепцію гендерно нейтрального Бога.

До Літургійної комісії, що займається підготовкою і просуванням форм релігійного богослужіння і служіння в Церкві, надійшли пропозиції розглянути питання про запуск проєкту "з гендерної мови" з посиланням на Бога. Цей крок зазнав критики з боку консерваторів, які попередили, що "чоловічі та жіночі образи не взаємозамінні".

Однак ліберальні християни привітали це, стверджуючи, що "теологічне неправильне тлумачення Бога як винятково чоловіка є рушійною силою триваючої дискримінації та сексизму щодо жінок".

Раніше Фокус писав про дослідницю Старого Заповіту Еллен Ван Вольд, яка вважає, що через помилки в перекладі Біблії люди впродовж багатьох століть неправильно сприймають суть інформації про створення світу Богом.