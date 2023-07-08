"В Украине они врачи, в Британии — безработные": украинские медики теряют навыки за рубежом

Больше года украинский кардиолог Светлана Садовая с 20-летним опытом разносила свои резюме в британские больницы, но, по ее словам, никто ни разу не позвонил. 33-летний хирург-травматолог Самар аль-Шейх работал грузчиком в лондонском супермаркете и теперь думает над возвращением туда, где его ценят — в Украину.

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Украинские медработники после переезда на британские острова сталкиваются с дилеммой — либо искать работу в другой сфере, либо возвращаться в страну, где продолжается война. Об этом сообщает The New York Times.

Самар аль-Шейх сейчас совсем не похож на свою фотографию, которую хранит в телефоне: хирург за операционным столом. Он смотрит на снимок на экране и говорит, что потерял все.

После бегства от войны в Ираке в возрасте 16 лет доктор аль-Шейх стал хирургом-травматологом в Украине. Его работой восхищались в Харькове, даже во время бомбардировок.

Теперь же, выехав из Украины в марте 2022 года вместе с семьей и вновь став беженцем, он не может найти работу, которая бы соответствовала навыкам.

"Когда приходится терять дважды, не каждый с этим справится. Но я не хотел, чтобы моя семья видела то ,что пришлось увидеть мне в Ираке", — сказал 33-летний аль-Шейх, который временно разгружал грузовики в лондонском супермаркете, а теперь вновь стал безработным.

"Если ничего не получится, нам придется возвращаться туда, где нас ценят", — сказал он с намеком на Украину.

Многие врачи раздумывают над возвращением обратно, чтобы их навыки оказались вновь востребованными. Но людям с семьями не хочется подвергать близких опасности.

По словам аль-Шейха, если бы он был один, то не уезжал бы из Украины, но жена попросила подумать о дочери.

33-летний хиругр Самер аль-Шейх с дочерью Далией

Из-за языкового барьера и сложностей с сертифицированием — аль-Шейх рассказал, что ему пришлось заполнять форму на 800 страниц — многим врачам, переехавшим из Украины, приходится работать в совершенно другой сфере, а специалисты с высокими навыками принимаются за простую работу, чтобы что только свести концы с концами.

Документы врача

Эндрю Геддес, руководитель миграционного центра в Европейском университете во Флоренции назвал такое положение "выбросом мозгов" (brain waste).

Аль-Шейху в британском центре занятости предложили работу уборщиком в больнице. Он счел это плохой шуткой.

И это на фоне острого дефицита квалифицированного медперсонала в Великобритании, из-за которого пациентам приходится длительное время дожидаться своей очереди.

Жена продает выпечку, чтобы прокормить ребенка

Теперь он целыми днями рассылает свои резюме. Для подтверждения навыков необходимо предоставить подробные доказательства, в том числе имена пациентов и их контакты — во время войны восстановить все это сложно.

Его жена печет и продает выпечку, чтобы прокормить 8-летнюю дочь Далию. На недельное пособие — 300 фунтов стерлингов (около 370 долларов) — выжить невозможно, пояснил врач из Украины, добавив, что все же он благодарен Великобритании.

Кардиолог моет посуду за 12 долларов/час

Светлана Садовая, кардиолог и мать 16-летних близнецов, 20 лет работала с детьми, пострадавшими от Чернобыля. Теперь ей пришлось мыть посуду в ресторане на окраине Лондона за 12 долларов в час.

Она задается вопросом о том, как могла оказаться в такой безнадежном положении.

"У меня была хорошая жизнь в Украине. Если бы мне не нужно было бы заботиться о детях, я бы уже вернулась обратно", — пояснила она.

По ее словам, к концу рабочей смены она не чувствует своих рук, а зарплаты едва хватает, чтобы прокормить семью. Она не может позволить себе расходы на такси, чтобы добраться вечером в деревню на юго-востоке Англии, где она живет вместе с двумя детьми и своей матерью в доме англичан, которые предоставили жилье. Из-за сложностей с общественным транспортом ей часто приходится идти несколько километров в потемках.

Светлана Садовая

Спустя время такую работу она все же оставила и вновь стала безработной.

Больше года украинский кардиолог разносила свои резюме в больницы, но, по ее словам, никто ни разу не перезвонил.

"Некоторые люди говорят мне, что я сильная, но я устала быть сильной", — сказала она в слезах.

5,6 млн беженцев вернулись в Украину

Некоторые медработники, выехавшие из Украины в начале масштабной войны, уже вернулись обратно. По данным Международной организации по вопросам миграции, около 5,6 млн беженцев вернулись обратно, большей частью люди старшего возраста, которые не смогли адаптироваться к новой среде.

Но и молодым медикам непросто найти работу. 24-летняя Диана Беляева мечтает стать семейным доктором. 8 лет она проработала в Национальном университете им. А.А. Богомольца. Свои заключительные экзамены она сдавала удаленно из Швеции. Теперь она живет в шотландском городе Данди, но найти работу, которая бы соответствовала ее опыту, все же не удается. По ее словам, ей предложили работу ассистента врача, но обязанности, по сути, сводились к тому, чтобы убирать за другими медиками.

"Зачем я столько училась, чтобы сейчас просто менять постельные принадлежности? Мы врачи и теперь вынуждены просить деньги у правительства. Кажется, что сделала ошибку в жизни", — отметила Беляева, которая все же не оставляет надежды сделать врачебную карьеру на британских островах.

"Хочу вернуть должок этой стране", — пояснила она.

Напомним, что Япония приняла около 2300 украинцев за время полномасштабной войны. Как живут беженцы в стране восходящего солнца?

Также сообщалось, что беженцы переехали в город Мадисон, штат Висконсин, и открыли ресторан украино-американской кухни.