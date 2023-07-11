Самая жаркая неделя за всю историю: в мире фиксируют рекордную температуру (инфографика)

В региональном масштабе по всему миру бьются абсолютные температурные рекорды, сообщают синоптики. Аномальные показатели за последние годы зафиксировали на всех континентах.

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Мир пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Это период с 1 по 7 июля. На сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) опубликованы соответствующие данные.

В региональном масштабе по всему миру бьются абсолютные температурные рекорды, как показано на карте с неполным выбором национальных или континентальных рекордов, установленных с 2017 года. Последние впечатляющие показатели были установлены в Южной Азии в апреле и мае 2023 года, когда на регион пришла исключительная жара. Было побито несколько национальных рекордов, в частности в Таиланде (45,4 °C), Вьетнаме (44,2 °C) и Лаосе (43,5 °C).

Австралия и Уругвай также отметились национальными рекордами прошлого года. В австралийском Онслоу зафиксирована температура 50,7°C, а в уругвайском городе Флорида — 44,0°C. В Великобритании в июле 2022 года уровень достиг исторического максимума, когда жара превысила 40°C.

В течение лета 2021 года пик температур фиксировали в Канаде, Турции, Испании и Италии. На Сицилии наблюдался показатель в 48,8°C в Сиракузах, что является самой высокой температурой, которую когда-либо измеряли в Европе, хотя этот показатель все еще ожидает сертификации ВМО. Процесс может занять несколько лет.

В Антарктиде в 2020 году был поставлен новый рекорд, когда температура поднялась до более 18°C на базе Эсперанса. Годом ранее рекорд в 46°C был зафиксирован в бывшем французском муниципалитете Вераргу, а во время жары 2019 года также были побиты другие рекорды в Европе, например в Бельгии (41,8°C) и Германии (41,2°C).

В 2017 году на территории Пакистана (53,7°C) и Кувейта (53,9°C) зафиксировали четвертую и третью самую высокую температуру, когда-либо измеренную на Земле, как подтверждено ВМО. Мировой рекорд все еще официально приписывается Фернас-Крик, что в калифорнийской пустыне, с температурой 56,7°C, достигнутой в 1913 году.

Напомним, в середине июня в Индии зафиксировали рекордный уровень жары. За несколько дней погибло почти 170 человек.