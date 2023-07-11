"Усиление аномальной жары": в восьми городах Италии объявлен красный уровень опасности

В Италии сильная жара продержится всю неделю, температура превысит 40°, говорят синоптики.

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Во вторник, 11 июля, восемь крупных итальянских городов находятся в состоянии повышенной готовности, так как жара, которую переживает страна, усиливается, сообщает Ansa.

Больцано, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа и Турин присоединились к Риму и Риети, которые уже были в состоянии повышенной готовности в понедельник, поскольку в Италии началась вторая волна летней жары.

Рим, Риети, Флоренция, Фрозиноне, Латина и Перуджа также будут в среду в состоянии повышенной готовности, как и Болонья.

Красный уровень опасности означает, что жара настолько сильная, что представляет угрозу для здоровых людей.

Оранжевое предупреждение, следующее на ступень ниже, указывает на то, что жара представляет опасность для уязвимых групп, таких как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и очень маленькие дети.

Текущая волна тепла, по прогнозам, продлится всю неделю, а температура превысит 40° по Цельсию.

В 2022 году в Италии было зафиксировано наибольшее количество смертей в Европе из-за жары – погибли 18 010 человек. Смертность, вызванная жарой, была гораздо выше среди пожилых людей, особенно среди женщин.

Ранее, 1 июля мы писали о том, что жара возвращается в Украину и как изменится погода в начале июля. Самая высокая температура ожидается на востоке и в центре — до +35 градусов, на севере и западе будет чуть прохладнее.

Недавно ученые выяснили, что жаркая погода вызывает массовый всплеск измен. Как оказалось, высокая температура повышает либидо человека.