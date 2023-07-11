Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинца без ноги: в МИД отреагировали

По словам спикера внешнеполитического ведомства, пассажир самолета никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном, а инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад.

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В израильском аэропорту Тель-Авива работники венгерской авиакомпании Wizz Air принудительно высадили из самолета в Варшаву украинского гражданина. Сотрудники министерства иностранных дел разыскали его. Как выяснилось, мужчина никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Об этом 11 июля сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

Украинский консул оказал помощь Александру, обеспечив его возможностью сесть на рейс в Европу и впоследствии добраться до родных в Украине.

"Наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Но он украинский гражданин, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", — пояснил спикер МИД Украины.

Несмотря на то, что авиакомпания предоставила официальные извинения, права украинского гражданина были нарушены. По словам Николенко, Министерство иностранных дел будет тщательно следить за развитием данной ситуации.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром", — добавил он.

Что предшествовало?

Венгерская авиакомпания Wizz Air сняла украинца с протезом из рейса Тель-Авив — Варшава. Организация подчеркнула свою обязанность отказать в посадке пассажиру, если его состояние здоровья "может представлять угрозу во время полета". Впоследствии авиаперевозчик извинился за произошедший инцидент.

В соответствии с информацией, опубликованной в Jerusalem Post, украинский пассажир являлся ветераном, который возвращался в Украину после лечения в Израиле. Тем не менее, Министерство иностранных дел Украины утверждает, что Александр не имел военного статуса.

Напомним, в начале августе стало известно, что компания Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания известного венгерского лоукостера, готова возобновить полеты из Абу-Даби в Москву. На сайте появились билеты на рейсы, начиная с 3 октября.

Однако позже, после обрушившейся на компанию волны критики, Wizz Air отказался от этой идеи.