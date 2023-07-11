"Узнали из Telegram": один из командиров ЧВК "Вагнер" раскрыл план рейда на Москву

Местные силовики по указанию властей решили взорвать дорожное полотно и мост в Воронежской области, когда узнали, что приближаются "вагнеровцы".

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Глеб (имя изменено, настоящее имя известно редакции ВВС), один из командиров младшего звена ЧВК "Вагнер", который участвовал в вооруженном мятеже в России, рассказал, что сначала они совершили рейд на Ростов-на-Дону, а затем на Москву, но о планах узнали в последний момент. Подробности разговора сообщили журналисты российской службы ВВС.

Участник террористической группировки отметил, что в пятницу, 23 июня, ему позвонил командир. Он скомандовал: "полная выкладка, собираемся в колонну, выходим".

"Пограничников уже не видел, а гаишники по дороге честь отдавали", — пояснил "вагнеровец".

По его словам, никакого понимания относительно дальнейших действий не было. Количество личного состава, которая отправилась в колонне на Москву, Глеб назвать не смог. Водители транспортных средств и местные жители, которые видели "вагнеровцев", рассказали, что колонна на трассе "Дон" была большой. Местные силовики по указанию властей решили взорвать дорожное полотно и мост в Воронежской области.

Об отходе из Ростова-на-Дону Глеб узнал, так же как и о необходимости туда отправляться. Уже вечером 24 июня с ним связался вышестоящий командир и без объяснений сообщил о возвращении в Луганск.

Сейчас его подразделение, которое 24 июня контролировало управление ФСБ по Ростовской области, вернулось в захваченную часть Луганской области. Участники террористической группировки ждут дальнейших распоряжений. Глеб категорически не хочет подписывать контракт с Минобороны и участвовать в боевых действиях.

В Беларусь наемники пока не отправились. Представители ЧВК "Вагнер" даже не осматривали возможных мест размещения.

Напомним, в ночь на 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска обстреляли место расположения "вагнеровцев". После этого совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства РФ. Захватив Ростовскую и Воронежскую области ЧВК "Вагнер" отказались атаковать Москву, находясь на полпути к столице РФ.