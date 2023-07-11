"Дізналися з Telegram": один із командирів ПВК "Вагнер" розкрив план рейду на Москву

Місцеві силовики за вказівкою влади вирішили підірвати дорожнє полотно і міст у Воронезькій області, коли дізналися, що наближаються "вагнерівці".

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Гліб (ім'я змінено, справжнє ім'я відоме редакції ВВС), один із командирів молодшої ланки ПВК "Вагнер", який брав участь у збройному заколоті в Росії, розповів, що спочатку вони здійснили рейд на Ростов-на-Дону, а згодом на Москву, але про плани дізналися в останній момент. Подробиці розмови повідомили журналісти російської служби ВВС.

Учасник терористичного угруповання зазначив, що в п'ятницю, 23 червня, йому зателефонував командир. Він скомандував: "повна викладка, збираємося в колону, виходимо".

"Прикордонників уже не бачив, а даішники по дорозі честь віддавали", – пояснив "вагнерівець".

З його слів, ніякого розуміння щодо подальших дій не було. Кількість особового складу, яка вирушила у колоні на Москву, Гліб назвати не зміг. Водії транспортних засобів та місцеві мешканці, які бачили "вагнерівців", розповіли, що колона на трасі "Дон" була великою. Місцеві силовики за вказівкою влади вирішили підірвати дорожнє полотно і міст у Воронезькій області.

Про відхід із Ростова-на-Дону Гліб дізнався, так само як і про необхідність туди вирушати. Вже ввечері 24 червня з ним зв'язався вищий за рангом командир і без пояснень повідомив про повернення до Луганська.

Зараз його підрозділ, який 24 червня контролювало управління ФСБ у Ростовській області, повернувся в захоплену частину Луганської області. Учасники терористично угруповання чекають на подальші розпорядження. Гліб категорично не хоче підписувати контракт із Міноборони і брати участь у бойових діях.

В Білорусь найманці наразі не вирушили. Представники ПВК "Вагнер" навіть не оглядали можливих місць розміщення.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська обстріляли місце розташування "вагнерівців". Після цього рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва РФ. Захопивши Ростовську та Воронезьку області ПВК "Вагнер" відмовилися атакувати Москву, перебуваючи на пів дорозі до столиці РФ.