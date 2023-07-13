Байден принял решение о вступлении Финляндии в НАТО за три секунды, — NBC News

По словам журналистов, американский президент принял решение в рамках одного телефонного разговора с президентом Финляндии. Он назвал это "самой быстрой ратификацией" в истории.

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Президент США Джо Байден принял решение о принятии Финляндии в НАТО всего за три секунды. Это подтвердил сам американский политик во время визита в Хельсинки 13 июля. Об этом пишет издание NBC News.

Сообщается, что после того, как РФ начала полномасштабное военное вторжение в Украину, президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил в Вашингтон, чтобы поговорить с американским лидером. Тот почти сразу согласился принять страну в Североатлантический Альянс.

Байден назвал это "самой быстрой ратификацией в современной истории".

Также сообщается, что американский президент во время встречи с Ниинисте поприветствовал новый статус Финляндии как гаранта региональной безопасности.

"Главы двух государств обсудили финансовые соглашения между США и Финляндией, заявку Швеции в НАТО, связь 5G и изменение климата и подтвердили свою непоколебимую приверженность поддержке Украины", — сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщается, Байден охарактеризовал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля в Вильнюсе как "очень, очень хорошую". Он сказал, чтобы был счастлив увидеть украинского лидера.

Также напомним, что Зеленский сам оценил итоги встречи с Байденом. Политики длительную поддержку украинской армии, оружие, политические вопросы и путь нашего государства в НАТО. Украинский политик назвал встречу очень хорошей и сильной. Мероприятие было длительным, чем планировалось.

Кроме того, президент США во время пресс-конференции после встречи с Зеленским вспомнил о месяцах, предшествовавших началу войны. Он сказал, что даже некоторые в Украине не верили тому, о чем узнало американское разведсообщество незадолго до полномасштабного вторжения. США "были внутри" той войны, которую планировал Путин. И он просчитался.