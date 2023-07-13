Нашли в машине: в Москве напали на сотрудника посольства КНДР

По данным журналистов, 37-летнего Кима С. обнаружили ночью в машине марки "Фольксваген". Он находится в реанимации с ранением груди и брюшной полости.

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Ночью 13 июля в Москве было совершено нападение на северокорейского дипломата, который работал в посольстве КНДР. Мужчину с несколькими ножевыми ранениями нашли в автомобиле, который находится в собственности зарубежного диппредставительства. Об этом сообщает Baza.

37-летний Ким С. был обнаружен минувшей ночью на улице Ратной в машине марки "Фольксваген". С ранением груди и брюшной полости его спешно отвезли в реанимацию.

Напомним, что в РФ расследовали загадочное исчезновение жены и ребенка дипломата из Северной Кореи. По некоторой информации, родственники сотрудника дипломатического учреждения КНДР могли уехать в Китай, чтобы затем перебраться в Южную Корею. Часто северокорейские перебежчики выбирают свой маршрут через РФ, поскольку российская граница охраняется не так пристально.

Также сообщалось, что жители Северной Кореи в тайне от властей рассказали о голоде в стране. По словам журналистов, люди умирают целыми семьями от голодной смерти.

Журналисты записали крайне редкие свидетельства жителей одного из самых закрытых государств мира. Власти запретили здесь импорт продовольствия, что создало предпосылки к повторению голода конца 90-х. Тогда в Северной Корее погибло около 3 млн жителей.