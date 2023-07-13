Знайшли в машині: у Москві напали на співробітника посольства КНДР

За даними журналістів, 37-річного Кіма С. виявили вночі в машині марки "Фольксваген". Він перебуває в реанімації з пораненням грудей і черевної порожнини.

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Уночі 13 липня в Москві було скоєно напад на північнокорейського дипломата, який працював у посольстві КНДР. Чоловіка з кількома ножовими пораненнями знайшли в автомобілі, який перебуває у власності закордонного диппредставництва. Про це повідомляє Baza.

37-річного Кіма С. знайшли минулої ночі на вулиці Ратній у машині марки "Фольксваген". З пораненням грудей і черевної порожнини його спішно відвезли в реанімацію.

Нагадаємо, що у РФ розслідували загадкове зникнення дружини та дитини дипломата з Північної Кореї. За деякою інформацією, родичі співробітника дипломатичної установи КНДР могли виїхати до Китаю, щоб потім перебратися до Південної Кореї. Часто північнокорейські перебіжчики обирають свій маршрут через РФ, оскільки російський кордон охороняється не так пильно.

Також повідомлялося, що жителі Північної Кореї таємно від влади розповіли про голод у країні. За словами журналістів, люди помирають цілими сім'ями від голодної смерті.

Журналісти записали вкрай рідкісні свідчення жителів однієї з найбільш закритих держав світу. Влада заборонила імпорт продовольства, що створило передумови до повторення голоду кінця 90-х. Тоді в Північній Кореї загинуло близько 3 млн жителів.