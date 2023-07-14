"Боролись за жизнь": хирурги в Израиле "прикрепили" голову ребенку после ДТП

По словам специалистов, травма довольно редкая и за 17 лет встречалась лишь 16 раз. Своевременная помощь спасла ребенку жизнь и спустя месяц после операции он частично восстановился, хоть и продолжает находиться под наблюдением врачей.

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Врачам удалось пришить подростку в Израиле голову обратно после страшного ДТП, в которое он попал. Об этом сообщает издание "The Times of Israel".

Парень по имени Сулейман Хассан родом из Палестины и он был сбит транспортным средством во время того, как катался на велосипеде. В результате были серьезно повреждены связки, которые удерживают заднюю часть основания черепа и оторвались от верхних позвонков. По воздуху его госпитализировали в одну из больниц Иерусалима.

Травма крайне редко встречается среди взрослых, а тем более среди детей, но хирурги Медицинского центра "Хадасса" провели экстренную операцию и смогли "прикрепить" голову обратно к шее.

"Мы боролись за жизнь мальчика. Сама процедура очень сложная и заняла несколько часов. В операционной мы использовали новые пластины и фиксаторы в поврежденной области… Мы смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям в операционной", — рассказал доктор Охад Эйнав.

Не так давно специалист вернулся из Торонто, где проходил стажировку в травматологическом центре и полученные знания могли помочь ему при операции. Эта редкая травма встречается в Израиле не впервые, хоть и специалистов, которые смогли бы благодаря своим знаниям и опыту провести операцию, крайне мало.

Операция прошла еще в начале июня и по состоянию на сейчас пострадавший парень находится дома. В ближайшее время он будет постоянно находиться под наблюдением врачей.

"Тот факт, что у такого ребенка нет неврологического дефицита, сенсорной или двигательной дисфункции, и что он нормально функционирует и ходит без посторонней помощи после такого длительного процесса, — это немаловажно", — добавил специалист.

Отец Сулеймана Хассана благодарит всех хирургов за то, что спасли жизнь его ребенку, несмотря на то, что шансы были крайне низкими.

К слову, в отчете Детской больницы Филадельфии за 2003 год было отмечено, что за 17 лет специалисты встречались лишь 16 раз с такой травмой.

Напомним, 10 июля сообщалось, что в Украине впервые пересадили сердце ребенку. Операцию сделали 6-летней девочке и новый орган ей достался после гибели 4-летнего мальчика. Трансплантация прошла успешно и ребенок чувствует себя хорошо.