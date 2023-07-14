Проект на $52 млрд: Южная Корея готовится выделить деньги на восстановление Украины, — СМИ
Секретарь президента Южной Кореи Чхве Санг Мок сказал, что Украина запросила участие корейских компаний примерно в 5000 строительных проектах.
Южная Корея предложит всестороннюю поддержку проекту по восстановлению как государственного, так и частного секторов Украины. Речь идет о проекте на сумму в 52 млрд долларов. Об этом заявил экономический секретарь президента Южной Кореи Чхве Санг Мок, пишет The Korea Herald.
"Украина запросила участие корейских компаний примерно в 5000 строительных проектах, оцениваемых в 20 миллиардов долларов, через канал межправительственного сотрудничества в мае", — сказал Чхве Санг Мок.
По его словам, правительство начнет оценку строительных площадок, чтобы быстро обеспечить необходимые условия для возведения мест для проживания, школ, жилых домов, больниц и прочих объектов инфраструктуры.
Кроме того, правительство Южной Кореи планирует поддержать предоставление технической помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Также индивидуальная поддержка будет предоставлена проекту реконструкции под руководством частного сектора. Этот проект оценивается примерно в 32 миллиарда долларов.
Сообщается, что проект охватывает различные сектора, в том числе: малые модульные реакторы (ММР), атомные электростанции, реконструкцию аэропортов, строительную технику, железнодорожные транспортные средства и информационные технологии.
"Даже несмотря на то, что конфликт продолжается и усилия по восстановлению находятся на ранних стадиях, мы будем готовиться к нашей роли в проекте восстановления настолько усердно, насколько того желает украинское правительство", — сказал чиновник.
Напомним, что в мае американские аналитики сообщали, что Южная Корея начала тайно отправлять Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Сообщается, что Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Такой вид помощи должен помочь ВСУ успешно провести контрнаступление.