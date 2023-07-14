Проект на $52 млрд: Южная Корея готовится выделить деньги на восстановление Украины, — СМИ

Секретарь президента Южной Кореи Чхве Санг Мок сказал, что Украина запросила участие корейских компаний примерно в 5000 строительных проектах.

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Южная Корея предложит всестороннюю поддержку проекту по восстановлению как государственного, так и частного секторов Украины. Речь идет о проекте на сумму в 52 млрд долларов. Об этом заявил экономический секретарь президента Южной Кореи Чхве Санг Мок, пишет The Korea Herald.

"Украина запросила участие корейских компаний примерно в 5000 строительных проектах, оцениваемых в 20 миллиардов долларов, через канал межправительственного сотрудничества в мае", — сказал Чхве Санг Мок.

По его словам, правительство начнет оценку строительных площадок, чтобы быстро обеспечить необходимые условия для возведения мест для проживания, школ, жилых домов, больниц и прочих объектов инфраструктуры.

Кроме того, правительство Южной Кореи планирует поддержать предоставление технической помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Также индивидуальная поддержка будет предоставлена ​​проекту реконструкции под руководством частного сектора. Этот проект оценивается примерно в 32 миллиарда долларов.

Сообщается, что проект охватывает различные сектора, в том числе: малые модульные реакторы (ММР), атомные электростанции, реконструкцию аэропортов, строительную технику, железнодорожные транспортные средства и информационные технологии.

"Даже несмотря на то, что конфликт продолжается и усилия по восстановлению находятся на ранних стадиях, мы будем готовиться к нашей роли в проекте восстановления настолько усердно, насколько того желает украинское правительство", — сказал чиновник.

Напомним, что в мае американские аналитики сообщали, что Южная Корея начала тайно отправлять Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Сообщается, что Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Такой вид помощи должен помочь ВСУ успешно провести контрнаступление.