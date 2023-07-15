Поддал жару. Горящий пожарный побил мировой рекорд забегов на короткие дистанции

Превратив свое детское увлечение в зажигательную реальность, французский пожарный-каскадер побил мировой рекорд бега находясь в объятиях пламени.

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Недавно 39-летний пожарный из Лилля, Франция, превратил бег в воспламененном состоянии в адреналиновое достижение всей жизни: два рекорда Гиннесса. Джонатан Веро преодолел 100 метров за 17 секунд и пробежал поразительные 272,25 метра — и все это будучи подожженным. Причиной подобных рискованных рекордов стала возможность продемонстрировать свое мастерство одного из ведущих мировых каскадеров, пишет The Washington Post.

Страсть Веро к огню началась еще в детстве, и его увлечение часто приводило к небольшим пиротехническим экспериментам. Его карьера пожарного позволила ему увидеть разрушительную сторону огня, и именно эта двойственность, по-видимому, стала причиной его страсти. После смерти бабушки, Агнес, он нашел новое применение своему увлечению огнем — исполнение каскадерских трюков.

Путешествие привело его в Австрию, где он познакомился с огнестойким гелем, способным защитить кожу во время выполнения огненных трюков. Это открытие послужило основой для создания в 2020 году собственной трюковой компании Ignition, которая позволила Веро выступать на вечеринках и демонстрировать свое мастерство.

Однако Веро стремился к большему. Просматривая Книгу рекордов Гиннесса, он обнаружил два рекорда, связанных с бегом в огне, и решил бросить им вызов. Рекордсмен, Антони Бриттон из Великобритании, пробежал 100 м за 24,58 секунды и 204,23 м в огне, оба рекорда были установлены в октябре 2017 года.

В мае 2022 года Веро приступил к специализированным тренировкам, уделяя особое внимание контролю дыхания во время бега. В качестве площадки для своего дерзкого выступления он выбрал трек в своем родном городе, Обурдене, Франция. Чтобы не пострадать, Веро надел несколько слоев одежды, покрытых специальным гелем. На удачу он также надел кольцо с бриллиантом своей покойной бабушки.

Усилия Веро принесли свои плоды 10 сентября, когда ему удалось побить оба рекорда Бриттона за одну попытку. Несмотря на то, что в результате этого трюка он получил ожоги спины и подколенных сухожилий, Веро считает их приемлемой платой за установление рекорда. Он продолжает выполнять трюки, хотя и с большей осторожностью, поскольку стал отцом.

Достижение Веро — это вдохновляющий урок решимости, страсти и беспредельного мужества. Однако важно помнить, что, хотя увлечение и достижение Веро действительно уникальны, его подготовка и опыт профессионального пожарного и каскадера сыграли значительную роль в минимальном ущербе для здоровья. Попытка совершить такой подвиг без профессиональных знаний и мер безопасности может привести к серьезным, а то и смертельным последствиям.

Сейчас Веро с гордостью показывает своим детям сертификаты рекордов Гиннесса и стремится к новым рекордам. Захватывающая история Джонатана Веро добавляет новую страницу в летопись рекордов Гиннесса, напоминая нам об интригующих и зачастую неожиданных способах, с помощью которых люди решают бросить себе вызов.

Ранее Фокус писал об испанце-рекордсмене, пробежавшем 100 метров за 13 секунд в каблуках. Предыдущий рекордсмен в этой категории пробежал 100 метров на каблуках за примерно 14 секунд.

Также Фокус писал о паре, побившей мировой рекорд самого длинного поцелуя под водой. После ежедневных тренировок они поняли, что человеческое тело способно выдержать многое.