Вдохновляют людей: пара побила мировой рекорд, совершив самый длинный поцелуй под водой

Пара фридайверов вошла в историю, разделив самый долгий в истории подводный поцелуй. После ежедневных тренировок они поняли, что человеческое тело способно выдержать многое.

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На роскошном курорте на Мальдивах, южноафриканка Бет Нил и канадец Майлз Клутье установили новый рекорд самого продолжительного подводного поцелуя. Он продолжался четыре минуты и шесть секунд. Об этом пишет The Insider.

Предыдущий рекорд, составлявший три минуты 24 секунды, был установлен 13 лет назад в Италии, согласно Книге рекордов Гиннесса.

Пара познакомилась около пяти лет назад на Бермудах, где Нил научила Клутье фридайвингу, то есть погружению без дыхательного оборудования. Позже они обручились, и теперь у них есть 18-месячная дочь.

Хотя Бет и Майлз уже давно планировали установить рекорд, но решили отложить эксперимент из-за беременности. В целом пара надеется, что это достижение вдохновит людей на изучение подводного мира.

"Я надеюсь, что это даст им пропуск в этот невероятный мир, нуждающийся в защите и любви, которую он может получить. И, вы знаете, надеюсь, это вдохновит людей открыть это для себя", — сказала Бет.

Поцелуй продолжался четыре минуты и шесть секунд Фото: The Insider

Издание отмечает, что пока они вместе, они путешествуют по миру и снимают видеоролики о фридайвинге, которые публикуют в совместном Instagram.

Пара начала тренироваться в своем домашнем бассейне в Южной Африке за две недели до того, как они прилетели на курорт Lux South Ari Atoll Resort на Мальдивах.

Попытка была совершена на глазах у судьи Книги рекордов Гиннесса Свапнила Дангарикара из Индии, двух официальных свидетелей, хронометристов и толпы гостей и сотрудников курорта, говорится в пресс-релизе пары.

Нил, которая является профессиональным фридайвером, сказала, что дольше всего она находилась под водой на одном дыхании — шесть минут. Но оставаться под водой во время поцелуя с другим человеком гораздо сложнее.

"Когда вы связаны с другим человеком, вы не находитесь в расслабленном положении на поверхности. Мы могли точно чувствовать, что происходит с другим человеком, а это влияет на ваше психическое состояние", — сказала Нил.

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