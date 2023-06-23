Надихають людей: пара побила світовий рекорд, здійснивши найдовший поцілунок під водою

Пара фрідайверів увійшла в історію, розділивши найдовший в історії підводний поцілунок. Після щоденних тренувань вони зрозуміли, що людське тіло здатне витримати набагато ніж вони думали.

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На розкішному курорті на Мальдівах, південноафриканка Бет Ніл і канадець Майлз Клутьє встановили новий рекорд найтривалішого підводного поцілунку. Він тривав чотири хвилини й шість секунд. Про це пише The Insider.

Попередній рекорд, що становив три хвилини 24 секунди, було встановлено 13 років тому в Італії, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.

Пара познайомилася близько п'яти років тому на Бермудах, де Ніл навчила Клутьє фрідайвінгу, тобто зануренню без дихального обладнання. Пізніше вони побралися, і тепер у них є 18-місячна донька.

Хоча Бет і Майлз уже давно планували встановити рекорд, але вирішили відкласти експеримент через вагітність. Загалом пара сподівається, що це досягнення надихне людей на вивчення підводного світу.

"Я сподіваюся, що це дасть їм перепустку в цей неймовірний світ, який потребує захисту і любові, яку він може отримати. І, ви знаєте, сподіваюся, це надихне людей відкрити це для себе", — сказала Бет.

Поцілунок тривав чотири хвилини і шість секунд Фото: The Insider

Видання зазначає, що поки вони разом, вони подорожують світом і знімають відеоролики про фрідайвінг, які публікують у спільному Instagram.

Пара почала тренуватися у своєму домашньому басейні в Південній Африці за два тижні до того, як вони прилетіли на курорт Lux South Ari Atoll Resort на Мальдівах.

Спроба була здійснена на очах у судді Книги рекордів Гіннеса Свапніла Дангарікара з Індії, двох офіційних свідків, хронометристів і натовпу гостей і працівників курорту, ідеться в пресрелізі пари.

Ніл, яка є професійним фрідайвером, сказала, що найдовше вона перебувала під водою на одному диханні — шість хвилин. Але залишатися під водою під час поцілунку з іншою людиною набагато складніше.

"Коли ви пов'язані з іншою людиною, ви не перебуваєте в розслабленому положенні на поверхні. Ми могли точно відчувати, що відбувається з іншою людиною, а це впливає на ваш психічний стан", — сказала Ніл.

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