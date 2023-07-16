Осталось $300 долларов: жительница Флориде выиграла $1 млн в лотерею и потеряла все (фото)

По словам победительницы лотереи, у нее не получилось даже переночевать в доме, купленном на лотерейный выигрыш. Из-за пожара все сгорело до основания.

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У победительницы лотереи в штате Флорида 58-летней Кэтрин Фавер осталась чуть больше трех сотен долларов из-за ошибки, стоившей миллион. Об этом сообщает The Sun.

В сентябре 2022 года она купила последние лотерейные билеты, один из которых оказался выигрышным. Спустя несколько месяцев, 30 декабря, счастливая обладательница выигрыша приобрела дом и в тот же день в него въехала.

У нее не оказалось страховки на недвижимость, но она все же решила перевезти вещи в дом. Когда же она поехала еще и за собакой, ей позвонили полицейские и сообщили, что удача отвернулась. Из-за пожара новый дом сгорел практически до основания.

"У меня даже не получилось провести в нем ночь, даже десяти минут", — рассказала победительница лотереи в интервью журналистам.

По словам Кэтрин Фавер, она длительное время выбирала новое жилье

Для нее это было идеальное место, поскольку находилось между курортными городами Форт-Уолтон-Бич и Сандестин, где живут близкие.

Продавец сразу же согласился, поскольку женщина платила наличными. Застраховать новое жилье она не успела из-за того, что некоторое время болела.

"Это моя личная глупость", — сказала она.

По ее словам, пожар начался из-за того, что грузчики оставили коробки на плите, которая каким-то образом включилась.

В компании, занимающейся перевозками, заявили, что не несут ответственности, т.к. правила запрещают класть предметы на возвышения в любом доме.

Начальник пожарного батальона Джастин Бликстон сообщил, что пожар начался на кухне, которая полностью выгорела вместе с половиной гостиной. Вещей не пострадали, но победительница лотереи все же оказалась в крайне затруднительном положении.

"Прямо сейчас у меня на счету около 300 долларов… потому что я вложила в это все, — сказала она. — Я не знаю, куда мне пойти".

От общего лотерейного выигрыша у Фавер после уплаты всех налогов осталось только 500 тысяч долларов. 400 тысяч она потратила на дом, еще 10 — отдала церкви, где один из ее сыновей служит пастором. Оставшимися деньгами она оплачивала счета.

Напомним, что жительница Австралии потеряла почти $100 млн по собственной ошибке.

Также сообщалось, что ударившая рядом молния помогла женщине из Миссури выиграть крупную сумму в лотерею.