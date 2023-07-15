Ударила рядом: молния помогла женщине выиграть крупную сумму в лотерею

Женщина ехала на машине с мужем когда рядом с ними ударила молния. Она решила переждать грозу в магазине, купив билет на розыгрыш Powerball. На следующее утро женщина узнала, что выиграла деньги.

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В США жительница штата Миссури, пытавшаяся укрыться от грозы в круглосуточном магазине, в итоге купила билет Powerball и выиграла 50 000 долларов. Об этом пишет UPI.

Женщина из Сент-Клэра рассказала представителям лотереи Миссури, что она ехала на машине, когда молния заставила ее сделать незапланированную остановку в магазине On the Run.

"Две молнии ударили одновременно прямо рядом со мной. Я сказала мужу: "Я не хочу ехать в эту грозу", — вспоминает победительница.

Переждав грозу, женщина купила билет на розыгрыш Powerball 1 июля. На следующее утро она узнала, что выиграла 50 000 долларов.

Переждав грозу, женщина купила билет на розыгрыш Powerball Фото: John Angelillo/UPI

"Я почти не остановилась. Я не могу поверить в это. Это очень волнительно", — сказала победительница.

По словам победительницы, она планирует потратить свой приз на внуков.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.