Вдарила поруч: блискавка допомогла жінці виграти велику суму в лотерею

Жінка їхала на машині з чоловіком, коли поруч із ними вдарила блискавка. Вона вирішила перечекати грозу в магазині, купивши білет на розіграш Powerball. Наступного ранку жінка дізналася, що виграла гроші.

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У США мешканка штату Міссурі, яка намагалася сховатися від грози в цілодобовому магазині, зрештою купила білет Powerball і виграла 50 000 доларів. Про це пише UPI.

Жінка з Сент-Клера розповіла представникам лотереї Міссурі, що вона їхала на машині, коли блискавка змусила її зробити незаплановану зупинку в магазині On the Run.

"Дві блискавки вдарили одночасно просто поруч зі мною. Я сказала чоловікові: "Я не хочу їхати в цю грозу", — згадує переможниця.

Перечекавши грозу, жінка купила квиток на розіграш Powerball 1 липня. Наступного ранку вона дізналася, що виграла 50 000 доларів.

Перечекавши грозу, жінка купила квиток на розіграш Powerball Фото: John Angelillo/UPI

"Я майже не зупинилася. Я не можу повірити в це. Це дуже хвилююче", — сказала переможниця.

За словами переможниці, вона планує витратити свій приз на онуків.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу та Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.