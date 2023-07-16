Бесконечные деньги: бывший бармен похитил более 2 млн долларов из-за сбоя банкоматов (фото)

Австралиец понял, что банкомат ошибочно выдает средства и проводил транзакции в определенное время суток, что позволило ему получить значительные суммы без ведома Национального банка Австралии.

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Бывший бармен Дэн Сондерс украл более 2 млн 476 тысяч долларов США из австралийского банкомата, в котором произошел сбой. Об этом информирует The Sun.

В 2011 году он пошел снять наличные, чтобы заплатить за порцию напитков, но имел только с собой чуть больше доллара. Дэн решил перевести около 120 долларов со своего кредитного счета. Банкомат Национального банка Австралии вернул его карточку, и указал: "транзакция отменена".

Дэн вернулся к своему автомобилю. Он открыл свой счет, на котором было указано, что у него теперь более 100 долларов.

Он снял наличные и в дальнейшем распивал напитки. По дороге домой весельчак снова попробовал хитрость на том же банкомате — и это сработало. Вскоре Дэн обнаружил, что банкоматы были отключены от общей банковской сети рано утром.

Это позволило ему получать "бесконечные деньги", переводя наличные между двумя своими счетами. Транзакция будет зарегистрирована в банке только на следующий день, что приведет к долгам, но он всегда мог снять деньги после полуночи. В последующие месяцы Дэн продолжал использовать сбой. Его транзакции вскоре начали выходить из-под контроля.

Дэн утверждает, что он снял и потратил более 2 миллионов долларов из многих банкоматов. Настоящая сумма никогда не будет известна.

"С 12:00 до 1:00 я мог перевести любую сумму денег до шести цифр за раз, 999 000, с моей кредитной карты на мой сберегательный счет", — сказал Дэн.

Дэн Сондерс Фото: The Sun

По его словам, необходимая сумма оставалась на сберегательном счете в течение 24 часов, прежде чем она возвращалась. Если он проводил еще одну транзакцию перед предыдущей, всегда можно было ее оставить в кредите.

Фото: The Sun

Дэн Сондерс потратил средства на дорогие обеды, частные самолеты и женщин. Австралиец побывал на многих курортах. Он даже заплатил за обучение своих друзей в университете.

Фото: The Sun

В ноябре 2014 года Дэна арестовали и обвинили в 111 преступлениях, связанных с мошенничеством, обманом и кражей. Его бросили в австралийскую тюрьму строгого режима на один год. Банковский сбой в Национальном банке Австралии так и не объяснили.

Напомним, в июле мужчина попытался украсть банкомат с помощью похищенного крана. Он проломил стену магазина, после чего попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув из транспортного средства.