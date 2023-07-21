"Совсем плох": соцсети заподозрили у Путина слабоумие из-за курьеза на переговорах (видео)

Во время встречи с политиком Иваном Штокманом президент запутался в возрасте детей своего собеседника. Глава Кремля, помимо странного заявления, также смотрел в потолок и медленно бормотал.

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи группы "Россия — страна возможностей" запутался в возрасте ребенка своего собеседника. Это подметила российская блогерша и журналистка Ульяна Яппарова в Twitter.

Она опубликовала видео с Путиным, который общается с предпринимателем и политиком Иваном Штокманом. Тот рассказывает главе Кремля о своей карьере в IT-индустрии, а также о том, как пришел в политику.

"В конце концов, вы пришли к самому главному в этом поиске… преданности этой стране. В конце концов, это борьба за будущее наших детей и ваших детей", — отмели Путин.

После этого президент РФ спросил, сколько лет детям Штокмана. Тот ответил, что младшему 9 лет, а старшему уже 23 года. Но уже практически через секунду Путин сказал, что младшему ребенку собеседника 3 года.

"Понятно. Плешивый совсем плох. Информацию о погибших РФ в войне он, видимо, тоже на три делит", — отметила Яппарова.

Путин оконфузился во время встречи группы "Россия — страна возможностей"

Кроме того, пользователи в ветке твита предположили, что у Владимира Путина слабоумие. Некоторые также подметили, что на видео глава Кремля смотрит в потолок и медленно бормочет.

Пользователи подозревают слабоумие у Путина Фото: Скриншот

Пользователи подозревают слабоумие у Путина Фото: Скриншот

Пользователи подозревают слабоумие у Путина

Напомним, что 18 июля Путин "почтил" память умерших российских солдат и попросил передать им "привет". Губернатор Иркутской области рассказал о погибших "смелых российских солдатах", которые "спасали людей" в Мариуполе. Президент РФ, судя по его словам, не оценил героизма оккупантов.