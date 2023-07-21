Масштабный пожар под Ростовом: огонь охватил 2500 квадратных метров (фото, видео)

В МЧС России заявили, что к ликвидации возгорания в городе Аксай пришлось привлечь вертолет, а также 70 человек и 22 единицы техники.

Related video

В пятницу, 21 июля, в Ростовской области Российской Федерации вспыхнул большой пожар. Об этом сообщил местный Telegram-канал Don Mash.

По данным авторов публикации, загорелся склад на авторынке "Алмаз". На опубликованных в сети фото и видео можно видеть, как в небо поднимается черный дым.

В Ростовской области вспыхнул пожар

Спустя менее чем полчаса на канале добавили, что огонь уже подобрался к ближайшему зданию склада по переработке вторсырья "Мир" и трансформаторной будке. На место происшествия прибыли пожарные. Пожару присвоили второй ранг.

Позже в Министерстве чрезвычайных ситуаций Росси написали, что в Аксае на открытой площадке горит макулатура. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 2500 квадратных метров.

В МЧС РФ также сообщили, что к ликвидации пожара пришлось привлечь вертолет Ми-8. В тушении также задействованы 70 пожарных и 22 единицы техники.

К тушению пожара привлекли вертолет

Напомним, что 20 июля в сети появились спутниковые снимки компании Planet Labs, на которых показаны последствия детонации боеприпасов на Старокрымском полигоне во временно оккупированном Крыму.

Мы также писали о том, что 3 июня под Москвой вспыхнул пожар. По неизвестной причине загорелось в здании, расположенном посреди жилого квартала. Площадь возгорания — около 400 квадратных метров.

Ранее, 20 июня, пожар также вспыхнул на Тамбовском пороховом заводе, крупнейшем в России производителе порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.