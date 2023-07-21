Масштабна пожежа під Ростовом: вогонь охопив 2500 квадратних метрів (фото, відео)

У МНС Росії заявили, що до ліквідації загоряння в місті Аксай довелося залучити вертоліт, а також 70 осіб і 22 одиниці техніки.

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У п'ятницю, 21 липня, у Ростовській області Російської Федерації спалахнула велика пожежа. Про це повідомив місцевий Telegram-канал Don Mash.

За даними авторів публікації, загорівся склад на авторинку "Алмаз". На опублікованих у мережі фото і відео можна бачити, як у небо здіймається чорний дим.

У Ростовській області спалахнула пожежа

За менш ніж пів години на каналі додали, що вогонь уже підібрався до найближчої будівлі складу з перероблення вторсировини "Мир" і трансформаторної будки. На місце події прибули пожежники. Пожежі присвоїли другий ранг.

Пізніше в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії написали, що в Аксаї на відкритому майданчику горить макулатура. За даними відомства, вогонь охопив площу в 2500 квадратних метрів.

У МНС РФ також повідомили, що до ліквідації пожежі довелося залучити вертоліт Мі-8. У гасінні також залучені 70 пожежників і 22 одиниці техніки.

До гасіння пожежі залучили вертоліт

Нагадаємо, що 20 липня в мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs, на яких показано наслідки детонації боєприпасів на Старокримському полігоні в тимчасово окупованому Криму.

Ми також писали про те, що 3 червня під Москвою спалахнула пожежа. З невідомої причини загорілося в будівлі, розташованій посеред житлового кварталу. Площа загоряння — близько 400 квадратних метрів.

Раніше, 20 червня, пожежа також спалахнула на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.