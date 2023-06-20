Вибух у Котовську: на найбільшому в РФ Тамбовському пороховому заводі спалахнула пожежа

За попередніми даними, пожежа почалася після вибуху в цеху №3, внаслідок якого загинуло четверо людей, ще двоє отримали тяжкі травми.

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На Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, 20 червня спалахнула пожежа. Як повідомили російські ЗМІ, спалах стався внаслідок вибуху, через який чотири людини загинули, ще двоє отримали тяжкі травми.

Агентство ТАСС із посиланням на регіональне управління МНС пише, що у місті Котовську Тамбовської області у будівлі порохового заводу стався вибух, який призвів до виникнення пожежі площею 1 кв. метр. Інформація про вибух надійшла до служб о 14:17, після чого на місце події виїхало 16 співробітників МНС.

"Надійшло повідомлення про хлопок в будівлі за адресою: місто Котовськ, проспект Праці, 23. За попередньою інформацією, сталося загоряння у будівлі порохового заводу. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Видання "Комерсант" уточнює, що вибух стався в цеху №3, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали не менше шести осіб.

Коментуючи подію, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що причиною пожежі був не терористичний акт, а "людський фактор".

"Причина пожежі — людський фактор. Однозначно заявляю — це не теракт. На жаль, є людські жертви. Усю необхідну допомогу постраждалим буде надано", — написав Єгоров у Telegram.

За словами губернатора співробітникам заводу та мешканцям сусідніх населених пунктів нічого не загрожує. Підприємство продовжує працювати у штатному режимі, виробництво не зупинено, додав Єгоров.

Водночас деякі росЗМІ повідомляють про п'ятьох загиблих та 12 постраждалих внаслідок пожежі в Котовську.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви 19 червня спалахнула пожежа. За даними місцевих ЗМІ, у російській столиці горіли будматеріали на одному з будівельних об'єктів.

У ніч проти 16 червня біля Курської області горіли склади з пухом. Площа загоряння, за даними МНС, становила до 2000 кв. метрів.