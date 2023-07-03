За 5 км від аеропорту "Шереметьєво": у Москві спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Згідно з поясненням російської влади, пожежа — звичайне займання у передмісті Москви. Однак об'єкт загорівся у особливому місці, пов'язаному з аеропортом "Шереметьєво". Дим від відкритого вогню на цьому об'єкті заважає пілотам, які перевозять громадян РФ.

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3 червня під Москвою неподалік від міста Хімки спалахнула пожежа. З невідомої причини загорілось у будівлі, розташованій посеред житлового кварталу. Інформацію підтверджено росЗМІ "РИА Новости" та низкою російських пабліків.

Згідно з даними російського медіа, займання сталось на складі меблевої фабрики в Хімках. Орієнтовний час початку інциденту — близько 22 год. (за Київським часом). Площа займання — близько 400 кв. м, стверджують у МНС РФ. Неназвані джерела застерігають, що пожежа може охопити більшу площу. Під загрозою займання — 1,5 тис. кв м.

РосЗМі - про пожежу в Хімках

У російських пабліках Baza і Mash опублікували кадри з місця пожежі у Хімках під Москвою. На світлинах помітно наступні деталі:

об'єкт, на якому сталась пожежа — посеред житлового мікрорайону;

Пожежа у Хімках під Москвою увечері 3 липня 2023 року Фото: Скриншот

на місці пожежі — відкриті язики полум'я, які охопили дах будівлі;

Відкритий вогонь у Хімках

над місцем пожежі клубочиться хмара диму, яка здіймається на кілька кілометрів у небо.

Димний стовп у Хімках

Російські громадяни зафільмували місце пожежі відразу з кількох ракурсів: можна в деталях роздивись, де і що горить. У Telegram-каналі Mash уточнили місце пожежі — горить у районі Сходня в Хімках. У каналі Baza зазначили, що дим — якраз на шляху літаків, які приземляются або злітають в Міжнародному аеропорту "Шереметьєво".

Якщо позначити можливе місце займання на карті, то дійсно видно, що стовп диму — на шляху літаків, які прямують або відлітають з "Шереметьєво". Відстань до аеропорту — близько 5 км.

Відстань від місця пожежі у Хімках до аеропорту "Шереметьєво"

Місцевість, де сталась пожежа — мікрорайон Сходні в Хімках — розташований на північно-західній околиці Москви. Відстань до резиденції президента РФ Володимира Путіна — близько 28 км, до кордону з Україною — близько 460 км.

Місцерозташування точки займання у Хімках під Москвою, подія 3 червня 2023 року

Наголосимо, російська влада поки що не повідомила про причини пожежі, яка здійнялась близько 22 год. 3 липня у Хімках.

Нагадуємо, 16 червня у РФ сталось ще одне займання у складському приміщенні. Відомо, що з невідомої причини запалало у Курській області Росії — горіло на 2 тис. кв. м.

11 червня сталась пожежа на заводі у Ростові-на-Дону. Пізніше стало відомо, де стався інцидент — за заводі "Россільмаш". Також повідомили, що причина густого чорного диму, який здійнявся над містом — покришки, які зберігались на підприємстві.