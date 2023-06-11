Видно густий чорний дим: у РФ горить найбільший завод із виробництва сільгосптехніки (відео)

За даними РосЗМІ, на території підприємства "Ростсельмаш" у Ростові-на-Дону спалахнули шини. Загалом вогонь поширився на площі 80 кв. метрів, а пожежі було присвоєно другий ранг.

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На території найбільшого в Росії заводу з виробництва сільськогосподарської техніки "Ростсільмаш" 11 червня спалахнула пожежа. Як повідомило агентство ТАСС, спалах стався на території ростовського підприємства на площі 80 кв. метрів.

Інформація про початок пожежі надійшла о 12:00. За попередніми даними, на заводі спалахнули покришки. На користь такої версії свідчить те, що на опублікованих кадрах можна побачити стовпи густого чорного диму.

Деякі російські канали повідомляють, що пожежі на заводі "Ростсельмаш" присвоєно другий ранг, проте існує небезпека поширення вогню та збільшення площі загоряння. На момент публікації відомостей про жертв та постраждалих немає.

Пізніше з'явилася інформація, що зусиллями співробітників МНС відкритий вогонь було загашено, а через 13 хвилин із пожежею впоралися повністю.

"В управлінні МНС додали, що в гасінні залучено 36 осіб та 11 спецмашин", — написали кореспонденти, зазначивши, що пресслужба підприємства не відповіла на запит і не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 9 червня на центральному залізничному вокзалі в місті Уфа (Росія) спалахнула масштабна пожежа. За даними російських каналів, поблизу станції сталося загоряння вмістилищ із ПММ. Пожежі було надано підвищений третій ранг.

В Алтайському краї РФ 5 червня спалахнула підстанція внаслідок чого без електрики та води залишилося кілька населених пунктів у районі населеного пункту Смазнєво. За попередніми даними, перед пожежею на підстанції стався вибух трансформатора.