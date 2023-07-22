Нашли Микки Мауса и картину за €2 млн: квартира в Париже оставалась нетронутой больше 80 лет (фото)

В конце 30-х годов владельцы жилья в девятом округе Парижа бежали перед Второй мировой. Помещение буквально застыло во времени, а под слоями пыли обнаружилась самая ценная картина Джованни Больдини.

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Парижская квартира десятилетиями оставалась нетронутой — а жуткий интерьер сохранился точно таким, каким его оставила владелица, умершая не так давно в 91-летнем возрасте. Мебель и игрушки были покрыты пылью и грязью. Об этом сообщает The Mirror.

В конце 30-х годов прошлого века владельцы квартиры в девятом округе Парижа бежали перед Второй мировой. Таким образом, квартира буквально застыла во времени, а жуткий интерьер остался в прежнем виде.

На снимках, сделанных в жилище, даже видна одинокая игрушка Микки Мауса, оставленная прежней владелицей миссис Де Флориан.

Женщина решила не возвращаться домой — при этом она продолжала регулярно оплачивать все счета.

Слои пыли и грязи теперь покрывают внутреннее убранство, которое располагается между районом красных фонарей Пигаль и Опера Гарнье.

После смерти 91-летней владелицы о заброшенном помещении стало известно широкой общественности, и эксперты принялись каталогизировать имущество. Среди прочих пожиток обнаружились работы итальянского художника XIX века Джованни Больдини.

Один из побывавших в этом месте сказал, что увиденное напомнило сцену из замка Спящей красавицы.

По словам Оливье Шоппена-Жанври, его сердце екнуло, когда он наткнулся на картину женщины в розовом вечернем платье.

На картине изображена муза художника — бабушка последней владелицы квартиры — Марта де Флориан, французская актриса и светская львица Прекрасной эпохи.

Картина Джованни Больдини

В одной из книг также нашли визитную карточку с любовной запиской от Болдини, и тогда автор находки понял, что обнаружил ценный предмет искусства.

В одной из книг вдовы художника упоминалось, что картина была написана в 1898 году, когда мисс де Флориан было 24 года.

На аукционе картину выставили со стартовой ценой в 253 000 фунтов стерлингов (292 000 евро). Однако участники аукциона подняли цену до двух миллионов евро — что стало рекордной для картин итальянского портретиста.

Напомним, что заброшенный британский особняк стоимостью $32 млн загорелся на одной из самых богатых улиц мира.

Также сообщалось, что в Испании парк развлечений застрял во времени. Tivoli World закрылся три года назад. Но аттракционы странным образом сохраняются в прежнем виде — нет ржавых конструкций, облезшей краски или зарослей.