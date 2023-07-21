Заброшенный особняк стоимостью $32 млн загорелся на одной из самых богатых улиц мира (фото)

70 пожарных и десять единиц техники прибыли на место происшествия когда огонь охватил дорогой особняк без хозяина, известный под названием "The Towers".

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В Великобритании загорелся заброшенный особняк на одной из самых богатых улиц мира. Среди предыдущих владельцев домов в этом районе — богатейший султан Брунея и поп-звезда Джастин Бибер. Об этом пишет Daily Express.

Здание стоимостью 32 млн долларов на Бишопс-авеню в северной части Лондона, которая известна также как улица миллиардеров, охватил сильный пожар, хотя пока неясно, что стало его причиной.

Десять пожарных машин и 70 пожарных прибыли на место происшествия, когда огонь охватил практически бесхозный особняк, известный под названием "The Towers". Пожар начался рано утром.

В результате пожара была уничтожена вся крыша здания. Повреждена также часть первого и второго этажей. Также образовался сильный дым, который виден и ощущался в других районах Лондона. Жителям близлежащих домов было рекомендовано держать двери и окна закрытыми.

В результате пожара была уничтожена вся крыша здания Фото: London Fire Brigade/Twitter

В три часа утра пожар был взят под контроль. Это подтвердила Лондонская пожарная бригада. На место происшествия прибыли пожарные бригады из Финчли, Вест Хэмпстеда, Хорнси и других близлежащих пожарных частей. Причина пожара была названа неопределенной.

Бишопс Авеню на севере Лондона среди богатейших людей мира известна даже больше, чем Букингемский дворец. Считается, что первоначально дом "The Towers" принадлежал музыканту и актрисе Грейси Филдс, а затем был снесен в 1970-х годах и впоследствии перестроен. Несмотря на то, что на знаменитой улице расположено более 60 особняков, многие из них считаются бесхозными.

По данным газеты Guardian, в 2014 году в 16-ти из этих домов не проживали уже несколько десятилетий. По оценкам одного из местных жителей, только три из этих домов заняты на постоянной основе.

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