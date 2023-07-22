Арест Гиркина-Стрелкова: баланс сил в России сместился не в пользу ФСБ, — ISW

По словам аналитиков, на Гиркина могли пожаловаться наемники ЧВК "Вагнер". Также есть версия, что арест может быть связан с желанием Кремля устранить нелояльных Путину "патриотов".

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Арест российского активиста, бывшего офицера и террориста Игоря Стрелкова-Гиркина может говорить о том, что между кремлевскими группировками сместился баланс сил не в пользу ФСБ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 21 июля говорится, что именно в ФСБ ранее работал Гиркин. Так, судебные документы указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина еще18 июля. В этот день он опубликовал несколько резких критических замечаний лично в адрес президента России Владимира Путина.

Аналитики отметили, что Гиркин критиковал Путина также до 18 июля, но его не арестовывали. Некоторые источники предположили, что арест Гиркина последовал за его конфликтом с другим членом "Клуба разгневанных патриотов" по поводу ЧВК "Вагнер". Другие источники заявили, что на Гиркина могли пожаловаться непосредственно "вагнеровцы". Кроме того, арест Стрелкова может быть связан с желанием Кремля устранить всех так называемых "патриотов", которые нелояльны Путину.

Также в отчете отметили, что в РФ опубликовали некий секретный документ, в котором говорится, что Администрация президента России якобы приказала российским властям принять репрессивные меры против тех, кто "безумен". Среди них был и Гиркин-Стрелков. Кроме того, в список также попали пропагандистка Маргарита Симоньян, некоторые известные российские блогеры.

Отметим, что 21 июля в РФ задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома около полудня, где предварительно провели обыски. Ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО.

Напомним, что российский оппозиционер Вячеслав Мальцев сказал, что Гиркина арестовали из-за угрозы убийства Шойгу. По его мнению, Игорь Стрелков-Гиркин "ревнует к успеху" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которому в свое время не удалось свергнуть министра обороны РФ.