Болгария заберет порт "Росенец" из-под контроля российской компании "Лукойл"

"Прекращение концессии не позволит России использовать болгарскую инфраструктуру для финансирования войны в Украине", – говорится в сообщении.

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Парламент Болгарии накануне принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец возле города Бургас российскому нефтяному гиганту "Лукойл". Об этом сообщает болгарский портал БНР.

Предложение прекратить договор концессии на порт Росенец, который находится у города Бургас, внесли на этой неделе. И его приняли сразу в первом и втором чтении. Предложение поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария. Также члены партии "Возрождение" предлагали прекратить концессию в течение четырех недель, а не недельного срока, но это предложение было отклонено.

Против решения прекратить концессию выступали члены партий "Болгарская социалистическая партия" ("БСП") и "Возрождение". Они даже выражали обеспокоенность, что на них подадут в суд.

Но, по словам инициаторов поправки, этот шаг соответствует санкциям, наложенным Европейским Союзом против России. И концессия нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" над портом также подпадает под сферу действия санкций.

"Прекращение концессии не позволит России использовать болгарскую инфраструктуру для финансирования войны в Украине", – говорится в сообщении.

Теперь, после отзыва концессии, Министерство транспорта и коммуникаций Болгарии должно взять на себя оперативное управление портом. Выданные концессии на осуществление деятельности на стратегических объектах, имеющих значение для национальной безопасности, затрагивающих нефть и нефтепродукты, произведенные из сырой нефти российского происхождения или экспортируемые из России, прекращаются в недельный срок, написали депутаты в законе.

Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, компания "Лукойл" взяла в концессию еще в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года. Тогда же официальная София и компания "Лукойл" договорились, что российская компания может продолжать свою деятельность и экспорт нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 года при условии уплаты налогов в полном объеме.

Что такое концессия?

Концессия — это форма государственно-частного партнерства. Обычно это вовлечение частного сектора в управление государственной собственностью или в оказание услуг на взаимовыгодных условиях. Обычно в концессию берут то, что государство не может продать. Это аэродромы, железные дороги, порты, объекты культуры и спорта и прочее.

Напомним, ранее стало известно, что Болгария отправит в Украину 100 БТР со складов МВД. Взамен в Софии ожидают компенсацию от правительства США.