Болгарія забере порт "Росенець" з-під контролю російської компанії "Лукойл"

"Припинення концесії не дасть змоги Росії використовувати болгарську інфраструктуру для фінансування війни в Україні", — ідеться в повідомленні.

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Парламент Болгарії напередодні ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець біля міста Бургас російському нафтовому гіганту "Лукойл". Про це повідомляє болгарський портал БНР.

Пропозицію припинити договір концесії на порт Росенець, який розташований біля міста Бургас, внесли цього тижня. І її ухвалили одразу в першому і другому читанні. Пропозицію підтримали 144 депутати парламенту Болгарії, проти висловилися 52 парламентарії. Також члени партії "Відродження" пропонували припинити концесію протягом чотирьох тижнів, а не тижневого терміну, але цю пропозицію було відхилено.

Проти рішення припинити концесію виступали члени партій "Болгарська соціалістична партія" ("БСП") і "Відродження". Вони навіть висловлювали стурбованість, що на них подадуть до суду.

Але, за словами ініціаторів поправки, цей крок відповідає санкціям, накладеним Європейським Союзом проти Росії. І концесія нафтопереробного заводу "Лукойл" над портом також підпадає під сферу дії санкцій.

"Припинення концесії не дасть змоги Росії використовувати болгарську інфраструктуру для фінансування війни в Україні", — ідеться в повідомленні.

Тепер, після відкликання концесії, Міністерство транспорту і комунікацій Болгарії має взяти на себе оперативне управління портом. Видані концесії на здійснення діяльності на стратегічних об'єктах, що мають значення для національної безпеки, які зачіпають нафту і нафтопродукти, вироблені із сирої нафти російського походження або експортовані з Росії, припиняються в тижневий термін, написали депутати в законі.

Термінал Росенец, призначений для приймання, зберігання і транспортування нафтохімічної сировини, компанія "Лукойл" взяла в концесію ще 2011 року. Тимчасовий уряд Болгарії минулого року вирішив продовжити концесію на 24 роки. Тоді ж офіційна Софія і компанія "Лукойл" домовилися, що російська компанія може продовжувати свою діяльність і експорт нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.

Що таке концесія?

Концесія — це форма державно-приватного партнерства. Зазвичай це залучення приватного сектору в управління державною власністю або в надання послуг на взаємовигідних умовах. Зазвичай у концесію беруть те, що держава не може продати. Це аеродроми, залізниці, порти, об'єкти культури і спорту тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія відправить в Україну 100 БТР зі складів МВС. Натомість у Софії очікують компенсацію від уряду США.