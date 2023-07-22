Тещу президента Южной Кореи арестовали за финансовые махинации, — СМИ

Чхве Юн Сун подделала справку, чтобы приобрести земельный участок в Соннами. Из-за тяжести дела суд решил ее арестовать на срок наказания.

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Тещу президента Юн Сук Йоля задержали за подделку банковской справки, которая была использована для сделки по приобретению земли. Об этом сообщает информагентство Yonhap News Agency.

Апелляционный суд в Ыйджонбу, что в 22 километрах от Сеула, отклонил апелляцию Чхве Юн Сун в пересмотре приговора окружного суда. Чхве Юн Сун задержали 21 июля после того, как суд оставил приговор один год заключения без изменений. После вынесения приговора Сун потеряла сознание.

Отмечается, что тещу президента Южной Кореи обвиняют в том, что она подделала банковскую справку о состоянии финансового баланса. Это позволило ей приобрести земельный участок в Соннами, что к югу от столицы в период апрель-октябрь 2013 года. Поддельный документ показал якобы наличие 34,7 млрд вон (примерно 991 млн гривен) на счету.

Апелляционный суд в своем решении сослался на тяжесть преступления. Также там добавили, что право Сун защищать свои права было полностью реализовано. В декабре 2021 года районный суд Ыйджонбу вынес тот же приговор по обвинению в подделке документов, но тогда Чхве Юн Сун не арестовывали. А она подала апелляцию.

Отмечается, что это уже не первое уголовное дело против Чхве Юн Сун. В 2021 году ее приговорили к трем годам заключения по делу за незаконное получение государственных выплат. В то время она управляла домом престарелых, но он функционировал без лицензии. В конце концов в декабре 2022 года Верховный суд Южной Кореи признал Чхве Юн Сун невиновной.

Напомним, в январе 2021 году руководителя Samsung Ли Чжэ Ена осудили на 2,5 года заключения за дачу взяток чиновникам.

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