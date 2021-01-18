​​Руководителя Samsung посадили на 2,5 года

Чи Чже Ена признали виновным в даче взяток, размер которых исчислялся миллионами долларов.

Вице-президента компании Samsung Electronics и де-факто руководителя Samsung Group Ли Чже Ена приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Reuters.

В 2017 году Ли Чже Ен уже приговаривали к пяти годам. Суд постановил, что он был причастен к даче взятки в размере более 6 миллионов долларов. Более того, он предлагал или обещал чиновникам в общей сложности 38 миллионов долларов – за разрешение от государства на слияние Samsung C&T і Cheil Industries на выгодных ему условиях.

Спустя год нахождения Чи Чже Ена в тюрьме суд заменил его срок с реального на условный, после чего тот вышел на свободу.

Летом 2019 года прокуратура запросила ордер на его арест. Суд отправил дело на повторное рассмотрение в нижнюю инстанцию, которая и назначила Ли Чже Ену новое наказание в виде двух с половиной лет тюрьмы. При этом год, который он отсидел, будет ему зачтен в общий срок заключения.

Коррупционный скандал связан с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее подруга – Чхве Сун Силь – использовала знакомство с главой государства для вымогательства денег у крупных корпораций, таких как Samsung и Lotte.

В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а затем осудили на 25 лет тюрьмы. Также ей присудили штраф в размере 17,8 миллиона долларов за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

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