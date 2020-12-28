Автора репортажей о вспышке коронавируса в Ухане посадили в тюрьму на 4 года

По версии властей, Чжан передавала из Уханя ложную информацию и спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани.

28 декабря шанхайский суд приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнюю гражданскую журналистку и бывшего юриста Чжан Чжань, которая делала репортажи из Уханя в начале пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Ее короткие видеоклипы, загруженные на YouTube, состояли из интервью с жителями, комментариев и съемок крематория, вокзалов, больниц и Уханьского института вирусологии.

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По версии властей, Чжан передавала из Ухани ложную информацию, используя в том числе мессенджер WeChat, Twitter и YouTube, а также общалась с зарубежными изданиями, вроде Free Radio Asia и Epoch Times, и "злонамеренно спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани", пишет The Guardian.

Адвокаты намерены обжаловать это решение. Они сообщили суду, что полицейские связали ей руки и подвергли насильственному кормлению через трубку. К декабрю у нее начались головные боли, головокружение, боли в животе, низкое кровяное давление и инфекция горла.

"Я не понимаю. Все, что она сделала, это сказала несколько правдивых слов и получила за это четыре года", — сказала Шао Вэнься, мать Чжан.

Напомним, в 2019 году 30 декабря врач из Китая Ли Вэньлян попытался предупредить о неизвестном вирусе своих бывших однокурсников в популярном китайском мессенджере WeChat. Он посоветовал друзьям предупредить своих близких в частном порядке. Через несколько часов скриншоты его сообщений, где были видны имя и фамилия врача, попали в Интернет и стали вирусными. Вскоре после обнародования сообщений, Ли был обвинен в распространении слухов полицией Ухани. 3 января Ли был вызван в местный полицейский участок, где ему сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка".

10 января, после лечения пациентов с вирусом, Ли начал кашлять и на следующий день у него началась лихорадка. 6 февраля он скончался от осложнений COVID-19.