34-летний Ли Вэньлян был одним из первых, кто попытался предупредить об опасной вспышке

В Ухани, 30 декабря, местный врач Ли Вэньлян первым сообщил об опасности тогда еще неизвестного вируса, но был вынужден замолчать под давлением властей. Об этом сообщает CNN.

Все началось с того, что Вэньлян попытался предупредить о неизвестном вирусе своих бывших однокурсников в популярном китайском мессенджере WeChat. Он написал, что у 7 пациентов с местного рынка морепродуктов был обнаружен вирус, подобный SARS, но заболевшие не были помещены в карантин.

По словам Ли, тест показал, что инфекция представляет собой коронавирус, его ранее неизвестную разновидность.

34-летний Ли посоветовал друзьям предупредить своих близких в частном порядке. Но через несколько часов скриншоты его сообщений, где были видны имя и фамилия врача, попали в Интернет и стали вирусными.

"Когда я увидел, что они (сообщения, – ред.) циркулируют в Интернете, я понял, что все вышло из-под контроля, и я буду наказан", – рассказал Ли.

К сожалению, Ли не ошибся на этот счет. Вскоре после обнародования сообщений, Ли был обвинен в распространении слухов полицией Ухани. Он стал одним из нескольких медиков, за которых взялась полиция за попытку предупредить о смертельном вирусе.

Врач из Ухани попал в отеделение интенсивной терапии. Фото: CNN

В тот же день, когда Вэньлян сообщил друзьям об угрозе, муниципальная комиссия здравоохранения Ухани сделала экстренное объявление, информирующее городские медучреждения, что у ряда пациентов зафиксирована "неизвестная пневмония".

Также в сообщении содержалось предупреждение от местных властей: "Любым организациям или частным лицам запрещается разглашать информацию без разрешения".

Рано утром 31 декабря органы здравоохранения Ухани провели экстренное совещание, чтобы обсудить вспышку. Ли был вызван собственным руководством больницы для объяснений.

В тот же день власти Ухани объявили о вспышке вируса и предупредили ВОЗ. Но проблемы Ли на это не закончились.

3 января Ли был вызван в местный полицейский участок, где ему сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка". Ли обязали написать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал больше не совершать "незаконных действий". После этого, врачу разрешили покинуть полицейский участок.

Офтальмолог вернулся на работу в Уханьскую центральную больницу.

"Я не мог ничего сделать. Все должны были придерживаться официальной линии", – рассказал медик.

10 января, после лечения пациентов с вирусом, Ли начал кашлять и на следующий день у него началась лихорадка. Уже 12 января его госпитализировали. Состояние Ли продолжало ухудшаться, его переместили в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородной маске.

В итоге, 1 февраля у врача был диагностирован коронавирус.

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