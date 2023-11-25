В зоне риска миллионы животных: в Японии произошла новая вспышка птичьего гриппа

Новая вспышка опасного гриппа вновь разразилась в японской префектуре. Прошлые случаи принесли миллионные убытки, стали причиной смерти миллионов голов птицы и резкого повышения цен на яйца.

Related video

В японской префектуре Сага на одной из птицеферм был выявлен первый в этом сезоне случай заболевания птичьим гриппом. Об этом сообщило в субботу Министерство сельского хозяйства, отметив, что это первый случай заболевания высококонтагиозным птичьим гриппом на птицефабрике в Японии в этом сезоне. В связи с этим правительство префектуры Сага приступило к выбраковке примерно 40 000 кур на пострадавшей ферме в Касиме, пишет The Japan Times.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Подтверждение случая птичьего гриппа было получено в результате генетического анализа, проведенного рано утром в субботу, после того как в пятницу поступило сообщение о необычном увеличении числа погибших кур на ферме в Касиме. Стремясь контролировать вспышку заболевания, губернатор провинции Сага Йошинори Ямагучи подчеркнул важность оперативного реагирования и поручил местным властям принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Эта вспышка следует за прошлогодними случаями птичьего гриппа, которые впервые были выявлены в префектурах Окаяма и Хоккайдо 28 октября. Впоследствии вирус распространился на 26 префектур, что привело к выбраковке рекордного количества кур — 17,71 млн голов. Последствия этих вспышек оказались весьма значительными и привели к заметному дефициту яиц. В апреле и мае средняя цена на яйца среднего размера в районе Токио достигла рекордного уровня в 350 иен за килограмм.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.