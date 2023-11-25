У зоні ризику мільйони тварин: у Японії стався новий спалах пташиного грипу

Новий спалах небезпечного грипу знову вибухнув у японській префектурі. Минулі випадки принесли мільйонні збитки, стали причиною смерті мільйонів голів птиці та різкого підвищення цін на яйця.

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У японській префектурі Сага на одній із птахоферм було виявлено перший у цьому сезоні випадок захворювання на пташиний грип. Про це повідомило в суботу Міністерство сільського господарства, зазначивши, що це перший випадок захворювання на висококонтагіозний пташиний грип на птахофабриці в Японії цього сезону. У зв'язку з цим уряд префектури Сага приступив до вибракування приблизно 40 000 курей на постраждалій фермі в Касімі, пише The Japan Times.

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Підтвердження випадку пташиного грипу було отримано в результаті генетичного аналізу, проведеного рано вранці в суботу, після того, як у п'ятницю надійшло повідомлення про незвичне збільшення кількості загиблих курей на фермі в Касімі. Прагнучи контролювати спалах захворювання, губернатор провінції Сага Йошинорі Ямагучі наголосив на важливості оперативного реагування і доручив місцевій владі вжити необхідних заходів для запобігання подальшому поширенню інфекції.

Цей спалах слідує за минулорічними випадками пташиного грипу, які вперше було виявлено в префектурах Окаяма та Хоккайдо 28 жовтня. Згодом вірус поширився на 26 префектур, що призвело до вибракування рекордної кількості курей — 17,71 млн голів. Наслідки цих спалахів виявилися вельми значними і призвели до помітного дефіциту яєць. У квітні та травні середня ціна на яйця середнього розміру в районі Токіо сягнула рекордного рівня в 350 ієн за кілограм.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.