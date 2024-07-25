Семейный врач из Днепра заработал 1 млн грн на поддельных рецептах на лекарства, — Офис генпрокурора

По версии следствия, медик вместе с тремя сообщниками использовали данные умерших людей и обменивали рецепты на деньги по государственной программе "Доступные лекарства".

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В Днепре семейный врач выписал несуществующим пациентам 1,6 тысячи электронных рецептов, нанеся государству ущерб более чем на 1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, к мошеннической схеме семейный врач привлек еще трех знакомых лиц.

"Подозреваемые создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе "HELSI", используя вымышленные анкетные данные, а также данные умерших людей. В дальнейшем выписывали "пациентам" электронные рецепты на лекарства", — говорится в сообщении.

Далее злоумышленники искали фармацевтов и владельцев аптек, которые бы "погашали" выписанные врачом рецепты и выплачивали деньги в качестве компенсации по государственной программе "Доступные лекарства".

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Обыск у семейного врача из Днепра Фото: ОГПУ

"Так в течение двух лет подозреваемые создали более 1,6 тыс электронных рецептов и незаконно получили более 1 млн грн бюджетных средств", — отметили в ГБР.

Всем причастным к незаконной схеме сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенное в особо крупных размерах.

Сейчас также решается вопрос о лишении лицензий аптечных учреждений, причастных к совершению уголовного преступления.

Обыск у семейного врача из Днепра Обыск у семейного врача из Днепра Обыск у семейного врача из Днепра Обыск у семейного врача из Днепра

Напомним, 25 июля полиция задержала вербовщиков, которые привлекали украинцев для поджогов в странах ЕС.

22 июля Служба безопасности Украины задержала информаторку российских спецслужб, которая корректировала ракетные удары по Очакову Николаевской области.