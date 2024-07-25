Сімейний лікар з Дніпра заробив 1 млн грн на підробних рецептах на ліки, — Офіс генпрокурора

За версією слідства, медик разом із трьома спільниками використовували дані померлих людей та обмінювали рецепти на гроші за державною програмою "Доступні ліки".

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У Дніпрі сімейний лікар виписав неіснуючим пацієнтам 1,6 тисячі електронних рецептів, завдавши державі збитків на понад 1 млн грн. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, до шахрайської схеми сімейний лікар залучив ще трьох знайомих осіб.

"Підозрювані створювали фейкові акаунти пацієнтів в електронній медичній системі "HELSI", використовуючи вигадані анкетні дані, а також дані померлих людей. У подальшому виписували "пацієнтам" електронні рецепти на ліки", — йдеться у повідомленні.

Далі зловмисники шукали фармацевтів та власників аптек, які б "погашали" виписані лікарем рецепти та виплачували гроші в якості компенсації згідно державної програми "Доступні ліки".

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Обшук у сімейної лікарки з Дніпра Фото: ОГПУ

"Так упродовж двох років підозрювані створили більш ніж 1,6 тис електронних рецептів та незаконно отримали понад 1 млн грн бюджетних коштів", — зазначили в ДБР.

Усім причетним до незаконної схеми повідомлено про підозру у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах.

Наразі також вирішується питання щодо позбавлення ліцензій аптечних закладів, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обшук у сімейної лікарки з Дніпра Обшук у сімейної лікарки з Дніпра Обшук у сімейної лікарки з Дніпра Обшук у сімейної лікарки з Дніпра

Нагадаємо, 25 липня поліція затримала вербувальників, які залучали українців для підпалів у країнах ЄС.

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