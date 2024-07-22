Наводила російські ракети на позиції ЗСУ в Очакові: як покарають зловмисницю (фото)

За даними слідства, жінка "зливала" координати розташування Сил оборони блогеру-зраднику Сергію Лебедєву під псевдонімом "Лохматий".

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Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка коригувала ракетні удари по Очакову Миколаївської області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки затримала на Миколаївщині ще одну поплічницю ФСБ. Зловмисниця наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову та його морській акваторії", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що жінка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва під псевдонімом "Лохматий", який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

Затримання колаборантки з Очакова Фото: СБУ

Комунікацію з "Лохматим" мешканка Очакова підтримувала через його телеграм-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто.

"Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх "Лохматому", — пояснили в СБУ.

Зловмисницю затримали в її власному помешканні. Наразі жінка перебуває під вартою.

Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, 19 липня Служба безпеки України затримала у Львові двох підлітків 17 та 18 років, які за вказівками російських спецслужб підпалювали авто українських військових та знімали процес знищення машин на відео.

17 липня правоохоронці затримали трьох колаборантів, які на початку повномасштабної війни перейшли на бік ворога.