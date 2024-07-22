Наводила российские ракеты на позиции ВСУ в Очакове: как накажут злоумышленницу (фото)

По данным следствия, женщина "сливала" координаты расположения Сил обороны блогеру-предателю Сергею Лебедеву под псевдонимом "Лохматий".

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Служба безопасности Украины задержала информаторку российских спецслужб, которая корректировала ракетные удары по Очакову Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала на Николаевщине еще одну пособницу ФСБ. Злоумышленница наводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что женщина входила в сеть информаторов блогера-предателя Сергея Лебедева под псевдонимом "Лохматий", который скрывается в Донецке и работает на российскую спецслужбу.

Задержание коллаборантки из Очакова Фото: СБУ

Коммуникацию с "Лохматим" жительница Очакова поддерживала через его телеграмм-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город.

"Для выполнения вражеских задач она обходила город и его прилегающие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны. Затем полученные сведения отображала в виде отметок на электронных картах и отправляла их "Лохматому", — пояснили в СБУ.

Злоумышленницу задержали в ее собственном доме. Сейчас женщина находится под стражей.

Ей грозит до 12 лет заключения.

Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины задержала во Львове двух подростков 17 и 18 лет, которые по указаниям российских спецслужб поджигали авто украинских военных и снимали процесс уничтожения машин на видео.

17 июля правоохранители задержали трех коллаборационистов, которые в начале полномасштабной войны перешли на сторону врага.