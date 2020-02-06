Умер врач из Ухани, которому власти не дали предупредить о коронавирусе

34-летний Ли Вэньлян был обвинен местной полицией в распространении слухов

34-летний китайский врач Ли Вэньлян, который первым сообщил об опасности тогда еще неизвестного коронавируса, и впоследствии заразившийся этой болезнью, скончался в больнице.

Об этом сообщает Global Times.

"Китайский врач Ли Вэньлян, один из восьми информаторов, пытавшихся предупредить других медиков о вспышке короновируса, но получивший за это выговор от местной полиции, умер в четверг в Ухане от коронавируса", – сообщило издание в Twitter.

Все началось с того, что Вэньлян 30 декабря попытался предупредить о неизвестном вирусе своих бывших однокурсников в популярном китайском мессенджере WeChat. Он посоветовал друзьям предупредить своих близких в частном порядке.

Но через несколько часов скриншоты его сообщений, где были видны имя и фамилия врача, попали в Интернет и стали вирусными.

Вскоре после обнародования сообщений, Ли был обвинен в распространении слухов полицией Ухани.

3 января Ли был вызван в местный полицейский участок, где ему сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка". Ли обязали написать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал больше не совершать "незаконных действий". После этого, врачу разрешили покинуть полицейский участок.

10 января, после лечения пациентов с вирусом, Ли начал кашлять и на следующий день у него началась лихорадка. Уже 12 января его госпитализировали. Состояние Ли продолжало ухудшаться, его переместили в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородной маске.

1 февраля у врача был диагностирован коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.