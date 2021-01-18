Керівника Samsung посадили на 2,5 роки

Чи Чже Ена визнали винним у дачі хабарів, розмір яких сягав мільйонів доларів.

Віце-президента компанії Samsung Electronics і де-факто керівника Samsung Group Чи Чже Ена засудили до двох років і шести місяців в'язниці. Про це в понеділок, 18 січня, повідомляє Reuters.

У 2017 році Чи Чже Ена вже засуджували до п'яти років. Суд постановив, що він був причетний до дачі хабара розміром понад 6 мільйонів доларів. Більше того, він пропонував або обіцяв чиновникам у цілому 38 мільйонів доларів — за дозвіл від держави на злиття Samsung C & T і Cheil Industries на вигідних йому умовах.

Через рік перебування Чи Чже Ена в тюрмі суд замінив його термін з реального на умовний, після чого той вийшов на свободу.

Влітку 2019 року прокуратура вимагала ордер на його арешт. Суд відправив справу на повторний розгляд до нижньої інстанції, яка й призначила Чи Чже Ену нове покарання у вигляді двох з половиною років в'язниці. При цьому рік, який він відсидів, буде йому зарахований до загального терміну ув'язнення.

Корупційний скандал пов'язаний з колишнім президентом Південної Кореї Пак Кин Хе. Її подруга — Чхве Сун Сіль — використовувала знайомство з главою держави для вимагання грошей у великих корпорацій, таких як Samsung і Lotte.

У кінці 2016 року Пак Кин Хе оголосили імпічмент, а потім засудили на 25 років в'язниці. Також їй присудили штраф розміром 17,8 мільйонів доларів за розголошення держтаємниці, вимагання, зловживання владою та отримання хабарів.

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