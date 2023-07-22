Поддерживающий Россию Орбан получил в "подарок" детский гроб (фото)

Активист, который устроил акцию протеста, может получить тюремный срок: полицейские инкриминируют ему злоупотребление правом на собрания.

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У дома премьер-министра Венгрии Виктора Орбана появился белый детский гроб. Его принес адвокат и активист Золтан Керестени, протестуя таким образом против связей своей страны с Россией.

На гробе черным маркером Керестени сделал надпись "Будущее венгерской молодежи". На своей странице в Facebook мужчина объяснил, почему сделал это. Адвокат напомнил соотечественникам 1989 год, когда был перезахоронен глава правительства Имре Надь. Тогда у гроба политика с речью выступал молодой Орбан.

"Сегодня молодой человек, выступавший там, стал премьер-министром. Он поступил так же, как и его деспотичные предшественники: связал судьбу Венгрии с путинским, советско-российским типом государства или даже с китайской компартией", — написал активист.

Адвокат отметил, что именно тесные связи с Кремлем провоцируют в Венгрии экономический кризис, высокую инфляцию, урезание зарплат и проблемы с медициной и образованием.

"Сейчас у нас нет советских войск, как в 1989 году. Но путинские агенты влияния, которые скрытно или даже публично разжигают ненависть в венгерской общественной жизни и политике. Теперь мы должны с ними бороться! Потому что таким образом будущее венгерской молодежи останется в гробу", — резюмировал мужчина.

Как пишут местные СМИ, к дому Орбана в городе Фелчут быстра прибыла полиция. Силовики обыскали машину Золтана Керестени. Теперь ему грозит уголовная ответственность за злоупотребление правом на собрания.

Активист принес к дому Виктора Орбана детский гроб, протестуя против сближения с РФ

Напомним, 14 июля Виктор Орбан заявил о том, что война закончится, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет. Венгерский премьер заявил, что у Украины нет денег и военного производства, а все средства и вооружение ей предоставляет Запад.

А в начале июля Фокус писал о том, почему Орбан вредит Украине и как дальше уживаться с Венгрией в ЕС. Украина и Венгрия ведут позиционную дипломатическую войну. Чаще всего спорами пытается воспользоваться Россия, которая привыкла действовать чужими руками. В частности, с помощью венгерского премьера Виктора Орбана. Особенность его политики — играть на стороне Кремля.