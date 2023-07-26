Карин Жан-Пьер, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, после переезда не стала маскироваться и теперь вынуждена отвечать на вопросы журналистов.

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Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер якобы приехала в Соединенные Штаты из Африки, а теперь боится об этом говорить. Об этом Толстой заявил на одном из пропагандистских шоу на Первом канале.

По его словам, Карин Жан-Пьер приехала в США, не "замаскировалась", а теперь не хочет говорить об Африке.

"Она из Африки. Приехала в Америку. Растерялась. Стала тем, кем стала. И теперь вынуждена отвечать на вопросы. А что, она не африканка, секундочку? Что вы на меня так смотрите? Вы чего, не видите? Она замаскировалась? Нет! Поэтому ей не хочется про Африку разговаривать? Ей по фигу Африка! Она уже уехала из Африки!" — сказал Толстой.

етр Толстой сочинил биографию пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Отметим, что Карин Жан-Пьер гаитянского происхождения. Она родилась в Фор-де-Франс, административном центра заморской территории Франции в Карибском море. Ее родители были иммигрантами в Штатах.

Напомним, что российские пропагандисты 5 июля сообщали, что в Крыму поймали "украинца" из Казахстана, якобы подорвавшего газопровод. Мужчина якобы вызвал пожар в поселке Кореиз. За подрыв газопровода уроженцу "украинского Павлодара", как его окрестили пропагандисты, грозит пять лет лишения свободы.

Также сообщалось, что патриарх Кирилл призвал священников РПЦ отказаться от роскоши. По словам главы РПЦ, все россияне сейчас ограничивают себя и идут на жертвы, а образ жизни священнослужителей демонстративно лучше, чем у паствы.