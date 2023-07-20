"Ради ближних": патриарх Кирилл призвал священников РПЦ отказаться от роскоши

По словам главы РПЦ, все россияне сейчас ограничивают себя и идут на жертвы, а образ жизни священнослужителей демонстративно лучше, чем у паствы.

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Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал священников РПЦ отказаться от "раздражающей" роскоши. Об этом он рассказал на Архиерейском совещании, пишет российское издание The Moscow Times.

По мнению Кирилла, духовенству РФ необходимо отказаться от роскоши, когда простые россияне идут на "жертвы". Он сказал, что у священника есть право обустраивать свой быт "достойно", но не так, чтобы его образ жизни демонстративно был лучше, чем жизнь "паствы".

"Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши. Тем более в нынешнее время, когда вся страна предпринимает усилия и ограничивает себя, жертвуя ради ближних", — сказал Гундяев.

Он также осудил "надменное поведение" российских клириков.

Кроме того, патриарх Кирилл заявил, что архиереи также должны быть скромными во время посещения приходов, а их визит не должен восприниматься клириками как "стихийное бедствие" и не превращаться в финансовую "черную дыру".

Напомним, что 14 июля сообщалось, что Патриарх Кирилл аннексировал епархии УПЦ, расположенные на захваченных РФ территориях Украины. Алчевская, Луганская и Ровеньковская епархии, которые ранее принадлежали УПЦ, теперь под контролем Русской православной церкви.

Также сообщалось, что в апреле патриарх Кирилл оправдал вторжение ВС РФ в Украину. По словам патриарха РПЦ, полномасштабная война якобы произошла из-за "тлетворной попытки Запада осквернить и навязать России свою систему безнравственных ценностей".