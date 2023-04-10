"Хотели взять нас голыми руками": патриарх Кирилл оправдал вторжение ВС РФ в Украину

По словам патриарха РПЦ, полномасштабная война якобы произошла из-за "тлетворной попытки Запада осквернить и навязать России свою систему безнравственных ценностей".

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В понедельник, 10 апреля патриарх Русской Православной церкви Кирилл попытался оправдать вторжение ВС РФ в Украину. Заявление патриарха РПЦ цитирует издание "Комсомольская правда".

После воскресной литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим патриарх сделал заявление, в котором обвинил Запад в желании навязать свои ценности России.

"Была задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности", — заявил он.

По словам патриарха, российский народ и руководство страны осознали, что ценности западного мира противоречат ценностям РФ.

"Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало понятно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", – сообщил патриарх.

Нравственную систему ценностей в России патриарх кардинально отделил от "ценностей" Европы.

"Мы не хотим, чтобы были родители номер 1 и номер 2. Мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами. Мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни", — подчеркнул он.

Напомним, в феврале были обнародованы рассекреченные архивов спецслужб. СМИ, ссылаясь на "слив" данных, утверждали, что Владимир Гундяев (патриарх Кирилл) в 1970-х был советским шпионом под псевдонимом "Михайлов", который плотно сотрудничал с КГБ и работал в Швейцарии.

В начале апреля патриарх РПЦ предложил зажиточным россиянам отдать часть своих доходов государству "во благо России в это непростое время вызовов и рисков".